Motorrad statt Pferd? Fast wäre Aschenbrödel auf ganz andere Wege geraten. Was hinter dem Kultfilm und seinem geheimen Drehbuchautor steckt.
23.12.2025 - 05:00 Uhr
Prag - Es hätte nicht viel gefehlt, und Aschenbrödel wäre Motorrad gefahren und hätte ihren Prinzen in der Disco getroffen. Doch es kam anders: Von der Optik her traditioneller, aber nicht weniger selbstbewusst zeigte sich die Märchenfigur in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Vor 50 Jahren wurde der Kultfilm erstmals im Ersten Deutschen Fernsehen der Bundesrepublik gezeigt - und zwar am 26. Dezember 1975. Nach unzähligen Wiederholungen gehört er längst fest zum Weihnachtsprogramm im wiedervereinigten Deutschland.