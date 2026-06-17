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Kultgaststätte in Eislingen Was die Adler-Pächter zum Verkauf sagen

Kultgaststätte in Eislingen: Was die Adler-Pächter zum Verkauf sagen
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„Mit dem Besitzerwechsel ändert sich für uns aktuell nichts“, da sind sich Salvatore, Tina und Marco D‘Onofrio (von rechts) sicher. Tatsächlich ist die Pächterfamilie schon länger im Gespräch mit der Stadt Eislingen. Foto: Giacinto Carlucci

Das Domizil der Eislinger Gaststätte Adler d’Onofrio gehört jetzt der Stadt. Das italienische Flair soll jedoch bleiben. In der Kultgaststätte läuft der Betrieb weiter.

Pizza, Pasta und das Gefühl von großer Familie: Die Familie D’Onofrio steht seit rund 45 Jahren für gute italienische Küche, Gastfreundschaft, Herzlichkeit sowie Unterhaltung. „Mit dem Besitzerwechsel ändert sich für uns aktuell nichts“, sagt Tina D’Onofrio. Seit vielen Jahren schon liefen die Verhandlungen über einen Verkauf mit dem bisherigen Besitzer Adolf Holzher. Ende April wurden Nägel mit Köpfen gemacht und der Kaufvertrag wurde unterzeichnet. Mit dem Besitzwechsel hat die Stadt jetzt nicht nur ein wichtiges Grundstück für die Innenstadtentwicklung in eigener Hand, sondern auch die Erhaltung des ortsbildprägenden Gebäudes gesichert. Der Sanierungsbedarf ist hoch, das Dach undicht, der große Saal im Obergeschoss seit Jahrzehnten nicht mehr nutzbar. Laut der Stadtverwaltung steht zumindest eine Grundsicherung des Gebäudes an, das Dach muss dringend renoviert werden, eine Generalsanierung muss erfolgen. Bis es so weit ist, werden voraussichtlich noch einige Jahre ins Land gehen.

 

Der Gastronomiebetrieb läuft reibungslos weiter

Obwohl der Zahn der Zeit, vor allem durch Sanierungsstau, am historischen Backsteingebäude deutlich genagt hat, kann der Gastronomiebetrieb reibungslos weiterlaufen. „Wir sind schon lange mit der Stadt im Gespräch, der Pachtvertrag läuft uneingeschränkt weiter“, sagt Tina D’Onofrio. Sie geht davon aus, dass in absehbarer Zeit keine Sanierungsarbeiten vorgenommen werden. Auch die Familie D’Onofrio weiß, dass das Verhältnis der Stadt mit dem bisherigen Eigentümer Adolf Holzher schwierig war. Tina D’Onofrio betont allerdings ausdrücklich: „Wir hatten und haben ein super Verhältnis zu ihm.“ Man habe nie Probleme gehabt, sondern habe sich bei Bedarf gegenseitig immer unterstützt und werde das auch künftig tun. Auch mit der Stadtverwaltung werde man sehr gut zusammenarbeiten, sagt D’Onofrio. Der Biergarten ist ein Herzstück des Adlers und bei gutem Wetter immer voll belegt. „Der Biergarten bleibt natürlich“, sagt die Gastronomin. Ende September ist draußen, wie immer, Schluss.

Adler-Saal im Obergeschoss mit großem Potenzial

Der Abriss der Bahnüberführung im kommenden Jahr, werde sicher noch einmal eine knackige Nummer für alle ansässigen Betriebe und für die Anwohner. Wegen des Baus der Mühlbachtrasse und des Abrisses der Bahnüberführung wird der jetzige Kreisverkehr am Place D’Oyonnax weiter nach Westen verlegt, der Umbau ist für das Jahr 2030 anvisiert. Mit Blick auf eine Sanierung des Adler-Saals im Obergeschoss leuchten Tina d’Onofrios Augen praktisch schon. Es sei ein wunderschöner Saal, der riesiges Potenzial hätte, für Veranstaltungen, etwa Konzerte oder Theater, und natürlich alle erdenklichen Feste, von der Hochzeit bis zur Taufe. „Da würden wir auf jeden Fall einsteigen“, betont die Wirtin. Sie erzählt vom bestehenden Aufzug, der von der Küche nach oben zur Theke führt, aber nicht benutzt werde. „Die ersten Spaghetti könnten wir gleich hochschicken“, sagt sie lachend. Wenn sie einen Wunsch äußern könnte, dann wäre es die Sanierung der Toiletten, die zum Gastronomiebetrieb gehören. „Vor allem im Winter ist das ein richtiger Eiskeller“, sagt sie, ansonsten sei alles vollkommen in Ordnung.​

Erste urkundliche Erwähnung 1493

Historie
 Die erste urkundliche Erwähnung des ältesten Gebäudes der Tavernen- und Schildwirtschaft zum Adler datiert auf das Jahr 1493. Der Adler markierte den südlichen Ortsrand von Großeislingen am Mühlkanal. Das bis heute erhaltene Backsteingebäude wurde 1899 gebaut, auf den Grundmauern seines Vorgängers.​

Adlersaal
Der große Saal im Obergeschoss spielte im gesellschaftlichen Leben der Stadt eine wichtige Rolle. Hochzeiten, Theatervorstellungen und Konzerte fanden unter anderem statt.​

Adler-Brauerei
Das Bierbrauen hatte eine lange Tradition, 1971 wurde die Produktion aufgegeben.​

Besitzerwechsel
Der bisherige Eigentümer des früheren Brauereigeländes, Adolf Holzher, hat die Gaststätte, die Fläche an der Eislinger Hindenburgstraße, wo jetzt der Biergarten ist, sowie einen Teil des Grundstücks im hinteren Bereich westlich des Adlers an die Stadt Eislingen verkauft.

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