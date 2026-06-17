Kultgaststätte in Eislingen Was die Adler-Pächter zum Verkauf sagen
Das Domizil der Eislinger Gaststätte Adler d’Onofrio gehört jetzt der Stadt. Das italienische Flair soll jedoch bleiben. In der Kultgaststätte läuft der Betrieb weiter.
Das Domizil der Eislinger Gaststätte Adler d’Onofrio gehört jetzt der Stadt. Das italienische Flair soll jedoch bleiben. In der Kultgaststätte läuft der Betrieb weiter.
Pizza, Pasta und das Gefühl von großer Familie: Die Familie D’Onofrio steht seit rund 45 Jahren für gute italienische Küche, Gastfreundschaft, Herzlichkeit sowie Unterhaltung. „Mit dem Besitzerwechsel ändert sich für uns aktuell nichts“, sagt Tina D’Onofrio. Seit vielen Jahren schon liefen die Verhandlungen über einen Verkauf mit dem bisherigen Besitzer Adolf Holzher. Ende April wurden Nägel mit Köpfen gemacht und der Kaufvertrag wurde unterzeichnet. Mit dem Besitzwechsel hat die Stadt jetzt nicht nur ein wichtiges Grundstück für die Innenstadtentwicklung in eigener Hand, sondern auch die Erhaltung des ortsbildprägenden Gebäudes gesichert. Der Sanierungsbedarf ist hoch, das Dach undicht, der große Saal im Obergeschoss seit Jahrzehnten nicht mehr nutzbar. Laut der Stadtverwaltung steht zumindest eine Grundsicherung des Gebäudes an, das Dach muss dringend renoviert werden, eine Generalsanierung muss erfolgen. Bis es so weit ist, werden voraussichtlich noch einige Jahre ins Land gehen.