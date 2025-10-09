Macht eine süße Kultfigur aus Deutschland bald den beliebten Labubu-Plüschtieren Konkurrenz? Die Diddl-Maus ist wieder in den Regalen aufgetaucht. Deutsche Fans müssen sich allerdings noch gedulden.
09.10.2025 - 06:28 Uhr
Dommartin - Nach mehr als zehn Jahren Pause gibt es wieder Blöcke, Stifte, Kaffeebecher und andere Sammelobjekte der kultigen Cartoonfigur Diddl zu kaufen - vorerst aber nur in Frankreich und der Wallonie in Belgien. Weitere europäische Länder sollen im nächsten Jahr folgen, wie das französische Vertriebsunternehmen Kontiki aus der Nähe von Lyon mitteilte. Laut dem deutschen Grafiker und Erfinder der großfüßigen Plüschmaus, Thomas Goletz, soll auch Deutschland dazugehören.