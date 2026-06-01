Die Talk-Show „Doppelpass Live on Tour“ macht im November im Prisma in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) Station. Auch eine lokale Persönlichkeit soll dabei auftreten.

Der bekannte Fußball-Talk „Doppelpass Live on Tour“ kommt nach Freiberg am Neckar. Im Rahmen der Deutschlandtour macht das Format am Montag, 30. November, im Tagungs- und Veranstaltungszentrum Prisma Halt. Beginn ist um 20 Uhr, die Karten auf www.printyourticket.de/doppelpass kosten im Vorverkauf zwischen 38 und 55 Euro.

Moderiert wird die Talkshow von Ex-Profi Thomas Helmer, Fußball-Kultfigur Mario Basler ist als Experte dabei. Dazu sollen „prominente Gäste und ein Lokalmatador aus dem Fußball- und Showbereich“ auftreten, wie die Event-Agentur S-Promotion mitteilte. Sie organisiert die Veranstaltung zusammen mit dem Sender Sport1. Welche Gäste in Freiberg auftreten, will S-Promotion in Kürze bekanntgeben.

Klassisches Doppelpass-Ambiente und Phrasenschwein

Der Doppelpass ist eine Institution im deutschen Fernsehen. Seit 1995 wird immer am Sonntagvormittag über aktuelle Fußball-Themen diskutiert. Seit 2021 ist der Doppelpass auch als interaktives Bühnenprogramm auf Tour.

Dabei wird im typischen Doppelpass-Ambiente über Fußball-Geschichten gesprochen. Wie aus der Fernsehshow bekannt, kommt auch bei der „Live on Tour“-Reihe das Phrasenschwein zum Einsatz, wenn die Talk-Gäste Redewendungen aus dem Fußballjargon benutzen. Auch der lokale Bezug zum Veranstaltungsort soll bei dem Format eine Rolle spielen.