Die Talk-Show „Doppelpass Live on Tour“ macht im November im Prisma in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) Station. Auch eine lokale Persönlichkeit soll dabei auftreten.
01.06.2026 - 15:46 Uhr
Der bekannte Fußball-Talk „Doppelpass Live on Tour“ kommt nach Freiberg am Neckar. Im Rahmen der Deutschlandtour macht das Format am Montag, 30. November, im Tagungs- und Veranstaltungszentrum Prisma Halt. Beginn ist um 20 Uhr, die Karten auf www.printyourticket.de/doppelpass kosten im Vorverkauf zwischen 38 und 55 Euro.