Oper für Mama, eine Vinyl für die Schwester oder ein gutes Buch für Opa: Wir haben Geschenke für Stuttgarter Kulturliebhaber gesammelt. Da ist für jeden etwas dabei.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – und mit der ersten Kerze auf dem Adventskranz rückt das Weihnachtsfest spürbar näher. Haben Sie Ihre Geschenke schon beisammen? Falls nicht, kein Grund zur Sorge: Wir haben eine Auswahl besonderer Geschenkideen zusammengestellt, die eines gemeinsam haben – sie verbinden Kultur und Stuttgart auf charmante Weise.

Egal, ob Oper, Literatur oder Pop-Musik – unter diesen sechs Präsenten sollten Sie fündig werden:

Mini-Abo für die Stuttgarter Oper

Zwischen Rap, Frauenpower und ganz großen Gefühlen: Die Stuttgarter Staatsoper bietet ein Mini-Abo mit Tickets für drei Vorstellungen an fixen Terminen. Die Abos gibt es zu den Themenbereichen:

Neugierige Familien (Der Räuber Hotzenplotz, The Gold Rush, Il barbiere di Siviglia)

(Der Räuber Hotzenplotz, The Gold Rush, Il barbiere di Siviglia) Love actually (Madama Butterfly, La sonnambula, Il barbiere di Siviglia)

(Madama Butterfly, La sonnambula, Il barbiere di Siviglia) Märchen, Mythen und Magie (Die Zauberflöte, La Cenerentola, Turandot)

(Die Zauberflöte, La Cenerentola, Turandot) Neue Welten (Der rote Wal, Casanova, Station Paradiso)

(Der rote Wal, Casanova, Station Paradiso) Pop, Rap und ein Wal (Der Rote Wal, Oper meets Hiphop, The Littmann-Sessions: Eine Pop-Gala)

(Der Rote Wal, Oper meets Hiphop, The Littmann-Sessions: Eine Pop-Gala) Faszinierende Frauen (La sonnambula, Dialogues des Carmélites, La Cenerentola)

(La sonnambula, Dialogues des Carmélites, La Cenerentola) Ganz große Gefühle (Carmen, Station Paradiso, Turandot)

(Carmen, Station Paradiso, Turandot) Sinfonisches (4. Sinfoniekonzert, 5. Sinfoniekonzert, 7. Sinfoniekonzert)

(4. Sinfoniekonzert, 5. Sinfoniekonzert, 7. Sinfoniekonzert) Auf Wiedersehen Cornelius Meister (Die Meistersinger von Nürnberg, Dialogues des Carmélites, 6. Sinfoniekonzert)

Die Abos kosten zwischen 54 und 323 Euro und können an der Tageskasse oder im Theatershop erworben werden.

Stuttgarter Ballett Kalender

Dieser Kalender gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Stuttgarter Balletts. Die ästhetischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen wurden von Balletttänzer und Choreografen Roman Novitzky festgehalten. Der Kalender misst 44 mal 34 Zentimeter und ist unter anderem in der Buchhandlung Hugendubel für 18 Euro erhältlich.

Kunstkarten statt Weihnachtskarten

Weihnachtskarten sind schön und gut doch nach ein paar Tagen fliegen sie meist ins Altpapier. Karten mit Kunstdrucken, zum Beispiel vom persönlichen Lieblingsgemälde, sind nachhaltiger, da sie als kleine Schmuckstücke an die Wand gehängt werden können. Rund tausend Kunstpostkarten und Poster gibt es beispielsweise in der Buchhandlung Walther König im Kunstmuseum Stuttgart. Eine Postkarte kostet 1,50 Euro.

„In der Oper gewesen, gekotzt“-Pulli

Die Opernperformance „Sancta“ sorgte nicht nur für viel Gesprächsbedarf, sondern war sowohl letzte als auch diese Saison in Stuttgart immer ausverkauft. Wo Erfolg ist, ist Merchandising nicht weit. Seitdem gibt es im Onlineshop von Kessel.TV einen schrägen Pulli mit der Aufschrift „In der Oper gewesen, gekotzt“. Kosten: 35 Euro.

Neuestes „Rikas“-Album

Nach ihrem gefeierten Album „Showtime“ (2019) und den beiden EPs „Short Stories“ (2021) und „Goodbye Sunshine“ (2022) ist „Soundtrack For A Movie That Has Not Been Written Yet“ das bislang nachdenklichste Werk der Stuttgarter Band. Die Vinyl für 28 Euro macht als Geschenk in jedem Fall etwas her.

Roman von Stuttgarter Autor Hanns-Josef Ortheil

Für Leseratten: In seinem berührenden Roman „Schwebebahnen“ fliegt der Stuttgarter Autor Hanns-Josef Ortheil zurück in eine Zeit, in der ein junger Außenseiter in der Welt Fuß zu fassen versucht. Erschienen im Luchterhand Literaturverlag, erhältlich für 24 Euro.

