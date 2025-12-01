Oper für Mama, eine Vinyl für die Schwester oder ein gutes Buch für Opa: Wir haben Geschenke für Stuttgarter Kulturliebhaber gesammelt. Da ist für jeden etwas dabei.
01.12.2025 - 15:21 Uhr
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – und mit der ersten Kerze auf dem Adventskranz rückt das Weihnachtsfest spürbar näher. Haben Sie Ihre Geschenke schon beisammen? Falls nicht, kein Grund zur Sorge: Wir haben eine Auswahl besonderer Geschenkideen zusammengestellt, die eines gemeinsam haben – sie verbinden Kultur und Stuttgart auf charmante Weise.