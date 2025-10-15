Von Urbach bis Korb: Das Wochenende vom 17. bis 19. Oktober steckt voller Musik, Theater, Begegnung und Genuss – mit Kindertheater, Konzerten, Zeitzeugengespräch und der Korber Kirbe.
15.10.2025 - 14:54 Uhr
Ein Wochenende voller Klang, Begegnung und Tradition gibt es im Rems-Murr-Kreis. Den Auftakt macht am Freitag, 17. Oktober, das Kindertheater Tom Teuer mit der Geschichte der „Bremer Stadtmusikanten“. Um 15 Uhr hebt sich in der Atriumhalle Urbach, Auerbachstraße 16, der Vorhang für das Märchen über Mut, Freundschaft und Zusammenhalt. Die tierischen Helden – Esel, Hund, Katze und Hahn – zeigen, dass man gemeinsam stärker ist als allein. Das Stück ist ideal für Kinder ab vier Jahren. Karten gibt es ausschließlich an der Tageskasse ab 14.45 Uhr.