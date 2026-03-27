Kultur in Ditzingen: Das Alte Rathaus in Schöckingen ist ein echter Publikumsmagnet

Ist es das, was die Atmosphäre, die Anziehungskraft, die Bedeutsamkeit des Ortes ausmacht, dass die Künstler immer wieder hierhin zurückkehren – dass die Künstler dem Alten Rathaus in Ditzingens kleinstem Teilort und den Organisatoren treu sein wollen, genauso wie das Publikum ihnen treu ist? Mag sein.

An diesem Samstag, 28. März, jedenfalls wird gefeiert: Der Arbeitskreis Altes Rathaus Schöckingen besteht 25 Jahre. Gefeiert wird mit einem Konzert des Saxophonisten Klaus Graf. Der Musiker, ein Schöckinger, der mit den Großen der Musikszene auf der Bühne stand, ist quasi von Beginn an dem Arbeitskreis treu. Immer wieder spielte er in Schöckingen, an diesem Samstag feiert er selbst zudem „25 Jahre Klaus Graf Jazz Quartett“. Das Konzert ist zwar ausverkauft – aber die Ehrenamtlichen des Arbeitskreise bieten darüber hinaus viele Gelegenheiten, das Haus, die Einrichtung, die Menschen, kennen zu lernen.

Plakat aus dem Jahr 2001. Foto: Altes Rathaus Schöckingen

Der Arbeitskreis Altes Rathaus Schöckingen füllt das ehemalige Museum regelmäßig mit Leben. Die Ehrenamtlichen laden nicht nur ins Café ein. Hier haben auch Künstler ihren Auftritt, die ebenso auf den großen Bühnen in Stuttgart zu sehen sind. Ob im Café, in Kunstausstellungen, in Zaubervorstellungen, im Computer- oder Wortcafé – der Arbeitskreis will alle ansprechen. Jeden Monat eine Veranstaltung und das Angebot so breit gefächert, dass jeder etwas findet. Das ist der Anspruch der Organisatoren.

Das Rathaus hat sich zum Kulturhaus gewandelt

Das Gebäude, das einst das Schöckinger Rathaus und später wenigstens im Erdgeschoss das Ortsmuseum war, hat sich als Kulturhaus etabliert. Es ist ein Mittelpunkt des Ortes: Das Café wurde über die Jahre zum Treffpunkt für Senioren und junge Mütter, auch angemeldete Wandergruppen nutzten die Einkehrmöglichkeit – dann, wenn die Ehrenamtlichen den Service auch leisten konnten und können: Die Kuchen, die dort verkauft werden, sind ausschließlich selbst gebacken. Eine Gruppe von Ehrenamtlichen – Bäcker und Helfer – ermöglichen den Cafébetrieb Woche für Woche.

Kuchenessen für das Kulturprogramm

Die Einnahmen aus dem Verkauf fließen in den Topf zur Finanzierung des Kulturprogramms. Anders geht es nicht. Für Ingrid Hoffmann und ihre Mitstreiter ist die Programmgestaltung deshalb immer ein Abwägen: Welche Künstler will man verpflichten, welche kann man sich leisten. Die Gagen, die Künstler etwa in Berlin erhalten, können in Schöckingen nicht gezahlt werden. Der Eintrittspreis wäre viel zu hoch. „Da kommt keiner mehr“, sagt Hoffmann.

Lange im Voraus plant der Vorstand das Kulturprogramm. Kabarettist Otmar Traber und auch Tina Häussermann waren hier zu Gast und eben Klaus Graf, der Altsaxofonist, der immer wieder auch auf die kleine Bühne zurückkehrt. Er freut sich immer wieder über ein „wunderbares Heimspiel“, wie er es einmal formulierte. Matthias Bochert, Schulleiter des Ditzinger Gymnasiums in der Glemsaue, zieht vor allem junges Publikum an, wenn er Improtheater auf der Bühne macht.

Das Angebot steht und fällt mit den Menschen, die sich für die Kulturstätte engagieren. Der Literaturkreis der ehemaligen Bibliothekarin Ilse Alber fand großen Zuspruch, zumal daraus heraus auch Lesungen in Kooperation mit der damaligen örtlichen Buchhandlung entstanden. Vermutlich deutlich mehr als 250 Veranstaltungen dürften es alles in allem in den vergangenen 25 Jahren im Alten Rathaus gewesen sein.

Nicht vergessen sind, wenngleich sie an Bedeutung verloren haben, die vielen Diskussionen zwischen den Bürgerpreis-gekrönten Ehrenamtlichen und der Stadtverwaltung in der Gründungsphase. Die Schöckinger waren entschlossen. Die Frage der Förderung wurde geklärt, im Gemeinderat erstritten. So zielstrebig wie am Anfang sind die Ehrenamtlichen nach wie vor. Das Programm für das nächste Jahr entsteht bereits. Zugesagt hat unter anderem Helge Thun, Zauberkünstler, Comedy-Schauspieler und Dichter.