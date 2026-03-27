Kultur in Ditzingen Das Alte Rathaus in Schöckingen ist ein echter Publikumsmagnet
Der kleinste Ditzinger Teilort steht für ein breites Kulturangebot im Alten Rathaus. Ehrenamtliche bemühen sich um ein Programm für alle Generationen.
Der kleinste Ditzinger Teilort steht für ein breites Kulturangebot im Alten Rathaus. Ehrenamtliche bemühen sich um ein Programm für alle Generationen.
Ist es das, was die Atmosphäre, die Anziehungskraft, die Bedeutsamkeit des Ortes ausmacht, dass die Künstler immer wieder hierhin zurückkehren – dass die Künstler dem Alten Rathaus in Ditzingens kleinstem Teilort und den Organisatoren treu sein wollen, genauso wie das Publikum ihnen treu ist? Mag sein.