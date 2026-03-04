Mit Frauenpower – aber nicht nur für Frauen: Ab Sonntag, 8. März, gibt es in Esslingen ein Kulturfestival mit Filmen, Konzerten und Premieren.

Frauenwochen sind nicht nur reine Frauensache. Ab Sonntag, 8. März, steht die 35. Auflage dieses Veranstaltungsformats in Esslingen auf dem Programm. Die meisten der Angebote würden sich nicht nur an Frauen wenden, teilt die städtische Pressestelle in einer Medieninfo mit. Auch Männer oder Menschen anderer geschlechtlicher Orientierungen seien bei vielen Veranstaltungen willkommen. Sie seien dazu eingeladen, mehr über weibliche Perspektiven zu erfahren.

Kassandra macht den Anfang. Sie war eine tragische Heldin des untergehenden Trojas, denn ihre Weissagungen stimmten zwar, wurden aber aufgrund eines Fluchs von niemandem geglaubt. Mit der verkannten Seherin starten die Frauenwochen am Weltfrauentag, am Sonntag, 8. März. Die Württembergische Landesbühne (WLB) zeigt um 18 Uhr das Stück „Kassandra und die Frauen Trojas“ in einer Version aus Sicht der Frauen. Dabei stehe erstmals das gesamte weibliche Ensemble des Abendspielplans gemeinsam auf der Bühne, so die städtische Pressestelle.

Im Kommunalen Kino gibt als eine Premiere bei den Frauenwochen zwei Veranstaltungen für Alleinerziehende und ihre Kinder. Foto: Markus Brändli

Für, aber nicht nur für Frauen geht es bis Donnerstag, 26. März, bei den Frauenwochen weiter. Unter der Devise „Stark. Sichtbar. Selbstbestimmt“ wurde das Programm mit Theater, Konzerten, Vorträgen, Filmen und Workshops zusammengestellt. Das Motto solle laut Medieninfo einen Anstoß zum Denken und Handeln geben. Aktiv in der Gestaltung des Programms sind viele Ehren- und Hauptamtliche.

Geboten wird ein Mix aus Neuem und Bekanntem. Premiere hat im Rahmen der Frauenwochen ein Kinonachmittag für Alleinerziehende. Am Samstag, 21. März, um 14.30 und 16.30 Uhr werden im Kommunalen Kino zwei Filme für Kinder verschiedener Altersgruppen gezeigt. Während der Streifen läuft, können sich die alleinerziehenden Elternteile im Foyer austauschen, neue Kontakte knüpfen und sich über Unterstützungsangebote informieren. Eine Premiere von 2025 wird zudem wiederholt: Am Donnerstag, 12. März, wird ein Fastenbrechen für Frauen angeboten. Die Hochschule Esslingen lädt am Donnerstag, 26. März, zum Kennenlernen verschiedener Konzentrations- und Gedächtnistechniken ein, und am Montag, 9. März, geht es darum, Verzeihen als Wohltat kennenzulernen.

Feminismus im Taschenformat

Feminismus wird in die Tasche gesteckt: Wer gerne kreativ arbeitet, kann am Montag, 9. März, Taschen mit feministischen Botschaften bedrucken. Sportlich geht es dagegen am Donnerstag, 19. März, zu, wenn ein Programmpunkt Frauen zu gemeinsamem Bewegen und anschließendem Saunabesuch einlädt.

Eine Übersicht über die einzelnen Veranstaltungen der Frauenwochen gibt es online unter: www.esslingen.de/frauenwochen. Bei einigen Angeboten ist eine Voranmeldung nötig.