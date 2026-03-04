Mit Frauenpower – aber nicht nur für Frauen: Ab Sonntag, 8. März, gibt es in Esslingen ein Kulturfestival mit Filmen, Konzerten und Premieren.
04.03.2026 - 12:36 Uhr
Frauenwochen sind nicht nur reine Frauensache. Ab Sonntag, 8. März, steht die 35. Auflage dieses Veranstaltungsformats in Esslingen auf dem Programm. Die meisten der Angebote würden sich nicht nur an Frauen wenden, teilt die städtische Pressestelle in einer Medieninfo mit. Auch Männer oder Menschen anderer geschlechtlicher Orientierungen seien bei vielen Veranstaltungen willkommen. Sie seien dazu eingeladen, mehr über weibliche Perspektiven zu erfahren.