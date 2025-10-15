Das Fellbacher Kulturamt blickt mit Stolz auf die erfolgreiche 16. Kleinplastikschau zurück. Das Medienecho reichte weit über Baden-Württemberg hinaus.
15.10.2025 - 13:00 Uhr
Genau 137 Tage dauerte die 16. Triennale Kleinplastik in der Alten Kelter Fellbach (Rems-Murr-Kreis) – es war mit mehr als vier Monaten Dauer also das am längsten dauernde Ereignis dieses Art im Rems-Murr-Kreis. Wenige Tage nach Ende der alle drei Jahre stattfindenden, international renommierten Ausstellung zeitgenössischer Skulpturen zieht das Kulturreferat der Stadt unter der Amtsleitung von Maja Heidenreich ein überaus positives Fazit.