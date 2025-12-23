Die Kulturgemeinschaft Fellbach beschäftigt sich mit Liebesbeziehungen in Literatur, Musik und Kunst. Mit dabei sind „Tatort“-Stars wie Jörg Hartmann und Anna Schudt.
23.12.2025 - 19:00 Uhr
Mit einer hochkarätig besetzten Reihe macht die Kulturgemeinschaft Fellbach (KGV) bereits jetzt Lust aufs erste Halbjahr 2026. In elf Veranstaltungen werden bis Ende Juni unter dem Überbegriff „Beziehungskunst“ zahlreiche Künstlerpaare aus der Kulturgeschichte in den Sparten Literatur, Musik und Kunst näher beleuchtet. Alles unter dem knackigen, an die Beatles angelehnten Motto: „Love is all you need!“