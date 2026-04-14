„Betty und die Lala Buaba“ gastieren am 18. April im Nellinger Theater an der Halle. Der Liederkranz Kemnat veranstaltet den Abend mit schwäbischen Klängen und Comedy.
14.04.2026 - 11:00 Uhr
Das Mundart-Gesangstrio „Betty und die Lala Buaba“ gastiert am Samstag, 18. April, um 20 Uhr im Theater an der Halle in Ostfildern, Esslinger Straße 26. Veranstalter ist der Liederkranz Kemnat. Neben der klassischen Chorarbeit bieten die Chorsängerinnen und -sänger in Ostfildern ein Kulturprogramm mit Gastspielen.