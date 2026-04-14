„Betty und die Lala Buaba“ gastieren am 18. April im Nellinger Theater an der Halle. Der Liederkranz Kemnat veranstaltet den Abend mit schwäbischen Klängen und Comedy.

Das Mundart-Gesangstrio „Betty und die Lala Buaba“ gastiert am Samstag, 18. April, um 20 Uhr im Theater an der Halle in Ostfildern, Esslinger Straße 26. Veranstalter ist der Liederkranz Kemnat. Neben der klassischen Chorarbeit bieten die Chorsängerinnen und -sänger in Ostfildern ein Kulturprogramm mit Gastspielen.

Tina „Betty“ Schlechter, Claus Lindenmayer und Olaf Nägele interpretieren bekannte Songs neu. Zur Melodie von „Boat On The River“ von Styx wird die Geschichte vom „Plätzle am Neckar“ erzählt. „Love Is In The Air“ von John Paul Young mündet in die Frage: „Wo kommsch Du jetzt her?“.

„Betty ond die LaLa Buaba“ bieten ein musikalisches Comedy-Programm. Die Schauspielerin und Musikerin Betty Schechter, der Musiker Ralf Lindenmayer und der Autor und Songwriter Olaf Nägele sind ein eingespieltes Team. Mit ihren ungewöhnlichen Interpretationen verblüffen sie das Publikum. „Schwäbischen-Prinzessinnen-Pullunder-Pop“ nennen die drei ihren Stil. Der Einlass ist um 19 Uhr. Der Liederkranz bewirtet die Gäste mit Getränken und Fingerfood.

„Wir beleben Ostfildern mit verschiedenen Aktivitäten“, sagt Birgit März, die Sprecherin des Liederkranzes, der mit seinem gemischten Chor und dem modernen Chor Singvolution viele eigene Konzerte veranstaltet. Daneben gibt es unter anderem die Maibaum-Hocketse am Rosenplatz am 25. April sowie den Sängerbesen, der vom 17. bis 19. Oktober stattfindet.

Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 17 Euro und an der Abendkasse für 20 Euro. Kartenvorverkauf per E-Mail unter: tickets@singvolution.de oder in Kemnat in der Boutique Hereinspaziert sowie bei „Milan Hair.M.Style“, in Plieningen bei Tanjas Blumenstube und in Sillenbuch bei „Iffland.hören“.