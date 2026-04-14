Performancekünstlerin Marina Abramović zeigt eine neue Ausstellung in Berlin. Hier erzählt sie, warum man sich unbedingt verlieben sollte - und weshalb sie auf keinen Fall wieder jung sein will.
14.04.2026 - 13:35 Uhr
Berlin - Performancekünstlerin Marina Abramović will Frauen ermutigen, ihre sexuelle Lust auch im Alter zu leben. "Ich werde in diesem Jahr 80 und alle sagen, dass Frauen diese Gefühle schon mit der Menopause nicht mehr haben. Und ich möchte zeigen, dass das Unsinn ist", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Es stimme nicht.