Die abgesagte Lesung von Arne Semsrott in der Magdeburger Stadtbibliothek sorgt weiter für Kritik. Der Autor vermutet politischen Druck im Hintergrund. Die Oberbürgermeisterin will sich nun erklären.
21.05.2026 - 10:46 Uhr
Magdeburg - Im Streit um die abgesagte Lesung des Autors und Aktivisten Arne Semsrott in der Stadtbibliothek Magdeburg hat dieser der Stadtverwaltung vorgeworfen, aus Angst vor Kritik der AfD zu handeln. "Das ist eine Ausladung", sagte Semsrott im Deutschlandfunk Kultur. Dass die Veranstaltung nun im Kulturzentrum Moritzhof stattfinden könne, damit habe die Stadt aus seiner Sicht überhaupt nichts zu tun.