Kultur und Kaffee in Beutelsbach Direkt am Bahnhof: So läuft es im neuen Café Limbo in Weinstadt
Seit dem Herbst gibt es an der S-Bahn-Haltestelle Beutelsbach einen ungewöhnlichen Treffpunkt: das Limbo. Die Inhaber ziehen eine erste Bilanz.
Seit dem Herbst gibt es an der S-Bahn-Haltestelle Beutelsbach einen ungewöhnlichen Treffpunkt: das Limbo. Die Inhaber ziehen eine erste Bilanz.
Als die S2 in Beutelsbach einfährt, bebt für einen Moment der Bahnsteig. Türen springen auf, Schritte hallen über den Boden, Stimmen vermischen sich mit Gelächter. Sekunden später strömen Dutzende Menschen an den großen Fenstern des Cafés „Limbo“ vorbei – manche zielstrebig Richtung Ausgang, andere werfen einen interessierten Blick hinein. „Hallo“, ruft die Inhaberin aus einem offenen Schiebefenster nach draußen.