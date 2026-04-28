Viele können heute ja kaum 15 Minuten vom Handy lassen. Und genau in dieser Zeit schauen sich manche Theateraufführungen an, die zarte sieben oder acht Stunden dauern. Wieso macht man das?
28.04.2026 - 09:00 Uhr
Berlin - Was man in acht Stunden machen kann? Einen Arbeitstag hinter sich bringen, mit dem ICE durch Deutschland fahren - oder man geht ins Theater. Auf Marathonabende setzen deutsche Bühnen immer wieder - wie jetzt beim Theatertreffen in Berlin. Die Münchner Kammerspiele zeigen dort "Wallenstein. Ein Schlachtfest in sieben Gängen". Dauer: sieben Stunden.