Nach der abgesagten Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises fordert SPD-Bundesvize Midyatli Aufklärung. Sie sieht eine Serie «instinktloser und fehlgeleiteter Entscheidungen».
13.03.2026 - 05:30 Uhr
Kiel - Nach heftigen Debatten um die abgesagte Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises und den Kulturstaatsminister fordert SPD-Bundesvize Serpil Midyatli Transparenz. "Der Skandal um den Buchhandelspreis reiht sich ein in eine Serie instinktloser und fehlgeleiteter Entscheidungen von Kulturstaatsministers Wolfram Weimer", sagte Schleswig-Holsteins Oppositionsführerin der Deutschen Presse-Agentur. Weimer müsse dringend aufklären – seine Glaubwürdigkeit habe bereits Schaden genommen.