Von Balkan-Instrumenten bis zu Panamas Lehmbaukunst: Elf einzigartige Kulturformen drohen zu verschwinden. Wie die Unesco jetzt Alarm schlägt und was das für die betroffenen Gemeinden bedeutet.
09.12.2025 - 16:35 Uhr
Neu-Delhi - Der zwischenstaatliche Unesco-Ausschuss für das Immaterielle Kulturerbe hat das alte Keramikhandwerk Ñai'ũpo aus Paraguay sowie zehn andere Kulturpraktiken als gefährdet eingestuft. Der Ausschuss der UN-Kulturorganisation entschied bei seiner diesjährigen Sitzung in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi, die elf Fertigkeiten und Kulturformen auf die Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes zu setzen.