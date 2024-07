Die Zelte sind aufgebaut, die Bühnen und Garnituren stehen ebenso bereit wie die rund 450 Helferinnen und Helfer aus Murrhardt und aller Welt, die zum Gelingen des Sommerpalastes beitragen werden. „Es läuft, ich bin sehr entspannt“, sagt Hardy Wieland, Organisator des Murrhardter Sommerpalastes. Das Kulturfestival, das seit 1995 im Monat Juli im Murrhardter Stadtgarten stattfindet, beginnt an diesem Mittwoch und dauert bis Sonntag. Zwei Zirkuszelte beherbergen Dutzende Künstler, Tausende Besucher werden erwartet: „Wir rechnen mit insgesamt zwischen 10 000 und 15 000 Gästen über die fünf Veranstaltungstage“, sagt Hardy Wieland.

Festivalbändel für zehn Euro

Auf dem Programm stehen Konzerte, Comedy-, Kabarett, Variete- und Kinderveranstaltungen. Die Hauptacts, die Comedians Alfons und Abdelkarim, sowie die Kinderveranstaltungen sind zwar bereits ausverkauft, freut sich Wieland über den großen Zuspruch. Kommen lohne sich aber trotzdem. Zum einen gibt es für das Konzert der südafrikanischen Sängerin Nomfusi, die schon mit Stars wie Angélique Kidjo, Hugh Masekela und Lionel Richie auf der Bühne stand, am Donnerstag, 18. Juli, um 20 Uhr noch Karten an der Abendkasse. Zum anderen zeigen während der Sommerpalast-Tage abends oder zwischen den Veranstaltungen weitere Musiker auf zwei kleineren Bühnen ihr Können und sorgen für Stimmung. „Diese Konzerte sind umsonst und draußen und stellen unseren Beitrag zur kulturellen Teilhabe dar“, sagt Wieland. „Der Eintritt ist kostenlos, aber wir würden uns freuen, wenn die Besucher einen Festivalbändel für zehn Euro kaufen würden, um die Veranstaltung und die Künstler zu unterstützen.“

Großes Angebot auf kleinen Bühnen

Angekündigt haben sich für die „Fire-Lounge“ Samy Danger (Mittwoch, 21.30 Uhr), BenJakob (Donnerstag, 21.30 Uhr), die Stray Colors (Freitag, 18.30 Uhr) und Die Bird (Samstag, 21.30 Uhr) sowie in der „Biergarten-Lounge“ Ami Warning (Freitag, 20.30 Uhr), die Magic Acoustic Guitars (Sonntag, 11 Uhr) sowie Frederik Konradsen (Sonntag, 19 Uhr). Ein zusätzliches, grundsätzlich kostenloses Highlight ist am Freitagabend ab 23 Uhr (Zeltöffnung 22.30 Uhr) die Sommerpalast Dance Night auf der Palastbühne, bei der Discjockey Luke Miller das Zelt mit elektronischen House-Beats gemischt mit Classic Songs zum Beben bringt.

Doch der Sommerpalast steht nicht nur für kulturelle, sondern auch für kulinarische Leckerbissen. So bunt wie die Anzahl der Mitarbeiter ist die Auswahl im gastronomischen Programm. 25 Köche wirbeln in Pfannen, Grills und Woks. Mit Fleisch oder vegetarisch und oft auch vegan. „Wir machen alles von Hand“, sagt Wieland. 1600 Kilo Kartoffeln hat die Schnippelbrigade vor der Brust, ein gutes halbes Dutzend Soßen muss zubereitet werden: „Insgesamt läuft es auf drei Hektoliter raus“, schätzt der 60-Jährige. Hungrig oder durstig wird also keiner den Stadtgarten verlassen müssen. Und damit ihn auch alle gut finden, sind die Wege vom Bahnhof Murrhardt zu den Zelten gut ausgeschildert. „Wir wollen, dass viele Besucher mit dem ÖPNV anreisen“, sagt Wieland. Ganz im Sinne der Veranstaltung und ihrer Macher – höchstmöglich entspannt.

Gastro-Öffnungszeiten

Küche

: Mittwoch von 18 - 21.30 Uhr, Donnerstag, Freitag von 12 - 14 Uhr und 18 - 21.30 Uhr, Samstag 18 - 21.30 Uhr und Sonntag von 11 - 14 Uhr sowie 18 - 21.30 Uhr.

Getränke und Café

Mittwoch von 18 bis 24 Uhr, Donnerstag von 12 - 14 Uhr und 18 - 24 Uhr, Freitag von 12 - 14 Uhr und 18 - 01.30 Uhr sowie Samstag von 18 - 01.00 Uhr und Sonntag 11 - 23 Uhr.

