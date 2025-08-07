„Nett, aber nicht nötig“ oder „Kitt der Demokratie“? Kulturförderung in Krisenzeiten ist schwierig. Eine Diskussion der Kulturregion Stuttgart sucht nach Antworten.
07.08.2025 - 15:39 Uhr
„Sparen wir uns kaputt?“ Mit dieser Frage hat die Kulturregion Stuttgart e.V. am Dienstagabend zur Podiumsdiskussion ins Mensa Central-Restaurant der Uni Stuttgart geladen. Das Interesse ist groß, etwa 140 Gäste sind gekommen. Ursprünglich hatte man mit der Hälfte gerechnet, sagt Magdalena Pirzer, Abteilungsleiterin der Kulturförderung im Stuttgarter Kulturamt und Moderatorin des Abends.