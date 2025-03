Arbeitsunfall in Ostfildern 45-jähriger von Baumstamm erfasst und schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) wurde am Montagmittag ein 45-Jähriger schwer verletzt. Er arbeitete auf dem Kranaufsatz eines Lkw, als sich ein Baumstamm, den er verladen wollte, löste und ihn an der Hand erfasste.