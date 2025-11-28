Knapp 2.000 Veranstaltungen, mehr als 2 Millionen Gäste: Ein Jahr lang war Chemnitz Kulturhauptstadt Europas. Kulturstaatsminister Weimer lobt eine kreative Aufbruchstimmung in der Stadt.

dpa 28.11.2025 - 11:53 Uhr

Chemnitz/Oelsnitz - Das Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr hat mit knapp 2.000 Veranstaltungen schätzungsweise mehr als 2 Millionen Besucher angelockt. Das teilten die Organisatoren in einer Bilanz mit. So haben allein die Kunstsammlungen dieses Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Bis Oktober wurden allein dort fast 230.000 Besuche gezählt, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es rund 60.500. Die Zahl der Übernachtungen in der Stadt sei von Januar bis September um 23,8 Prozent auf fast 449.000 gestiegen, hieß es.