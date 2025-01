Der Countdown läuft: Mit einem großen Fest in der Innenstadt will Chemnitz am Samstag das Jahr als Kulturhauptstadt Europas 2025 offiziell einläuten. Was erwartet die Besucher?

Von Andreas Hummel, dpa 13.01.2025 - 06:00 Uhr

Chemnitz - Mit einer großen Show am Marx-Monument eröffnet Chemnitz am Samstag (18. Januar) das Jahr als Kulturhauptstadt Europas. Dazu werden in der Stadt neben prominenten Gästen Zehntausende Besucher erwartet. Auch Rechtsextreme wollen die überregionale Aufmerksamkeit für ihre Zwecke nutzen und haben einen Aufzug geplant. Der stößt auf Widerspruch.