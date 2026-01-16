Das nordfinnische Oulu feiert den Beginn des Jahres als europäische Kulturstadt mit einem großen Festival. Finnlands Präsident schlägt einen Slogan für die nordisch-kühle Kulturhauptstadt 2026 vor.
16.01.2026 - 18:09 Uhr
Oulu - Das nordfinnische Oulu hat das Jahr als europäische Kulturhauptstadt offiziell eröffnet. Trotz Schneefalls und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt verfolgten zahlreiche Besucher die Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz. Der finnische Präsident Alexander Stubb schlug in seiner Eröffnungsrede einen Slogan für die Kulturhauptstadt vor: "Oulu - sogar noch cooler als man denkt". Die Veranstaltung wurde per Livestream übertragen.