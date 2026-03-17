Abtauchen in fantastische Welten – dazu lädt das Kulturhaus Schwanen in Waiblingen bei der neuen Ausgabe von „Kino & Quatschen“ am 19. März ein.

Ein Kinoabend für alle, die Filme lieben: Am Donnerstag, 19. März, zeigt das Kulturhaus Schwanen Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) bei „Kino & Quatschen“ das Kurzfilmprogramm der Deutschen Kinemathek „Mythen und Legenden“. Auf dem Spielplan stehen dieses Mal vier animierte Filme aus der ehemaligen DDR, die Märchen, Mythologie und Widerstandsgeschichten in dichte Bilder übersetzen.

Zu sehen sind ab 20 Uhr die folgenden Kurzfilme: Der Puppentrickfilm „Die Suche nach dem Vogel Turlipan“ aus dem Jahr 1977, Regie führte hier Kurt Weiler, außerdem der Zeichentrickfilm „Lautaro“ von 1978 und die beiden Puppentrickfilme „Die Schwestern des Lichts“ von 1977 und „Zeus, Adler, Mistkäfer“ aus dem Jahr 1988.

„Mythen und Legenden führen in Welten, in denen Tiere reden, Götter sich einmischen und Mut nicht als Pose daherkommt“, heißt es in der Ankündigung. In „Die Suche nach dem Vogel Turlipan“ zieht ein Gelehrter los, um eine Existenz zu beweisen – und begegnet unterwegs mehr Rätseln als Belegen.

Listiger Käfer und mutige Krieger: DDR-Filme im Fokus

„Lautaro“ erzählt von einem jungen Mapuche-Krieger, der erkennt: Die Eroberer sind keine Gottheiten, nur Menschen – und aus dieser Erkenntnis wächst organisierter Widerstand. In „Die Schwestern des Lichts“ wird die Sonne verdunkelt, weil ein Lied jemanden kränkt; neun Schwestern kämpfen sich durch die Nacht zurück ins Helle. Und in „Zeus, Adler, Mistkäfer“ setzt ein kleiner Käfer gegen eine übermächtige Adlerfamilie nicht auf Stärke, sondern auf List – sogar dann, wenn Zeus angerufen wird.

Nach dem Screening bleibt Raum für Austausch: Kino als gemeinsamer Abend, der im Gespräch weiterläuft. Der Eintritt ist frei, wer möchte, kann den Abend aber mit Solidaritätstickets zum Preis von fünf bis 15 Euro unterstützen.