In den USA ringt die Kulturszene um den Umgang mit Donald Trump. Nun sagt ein Kult-Musical Auftritte in Washington ab. Streitpunkt ist das von Trump übernommene Kennedy Center.

dpa 06.03.2025 - 11:48 Uhr

New York - Protest vom Broadway gegen Eingriffe Donald Trumps in die Kultur: Das preisgekrönte Musical "Hamilton" hat anstehende Auftritte im renommierten Kennedy Center abgesagt. Grund sei die Übernahme der größten Kultureinrichtung Washingtons durch den US-Präsidenten, schrieb "Hamilton"-Produzent Jeffrey Seller am Mittwoch (Ortszeit) auf X.