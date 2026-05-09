Kulturkreis Göppingen Kulturkreis rutscht noch tiefer in die Krise
Der Streit mit dem Ex-Vorsitzenden Gerald Buß um Sponsoring-Erlöse ist ungelöst. Zudem stellte sich heraus: Der Kulturkreis Göppingen hat keinen handlungsfähigen Vorstand mehr.
Der Streit mit dem Ex-Vorsitzenden Gerald Buß um Sponsoring-Erlöse ist ungelöst. Zudem stellte sich heraus: Der Kulturkreis Göppingen hat keinen handlungsfähigen Vorstand mehr.
Es war 22.43 Uhr am Mittwochabend, als eines der knapp 100 anwesenden Mitglieder den erlösenden Antrag stellte, die Versammlung zu beenden. Die hatte zu diesem Zeitpunkt schon knapp vier Stunden gedauert. Am Ende stand die bittere Erkenntnis: Der Kulturkreis Göppingen ist noch tiefer in die Krise gerutscht. Denn der Abend begann mit der Mitteilung, dass der Verein ohne Vorstand dasteht. Der bisherige hatte es im Dezember versäumt, die fällige Neuwahl anzuberaumen. Zweitens fehlt in der Satzung des Kulturkreises der Passus, wonach ein Vorstand kommissarisch so lange im Amt ist, bis ein neuer gewählt ist.