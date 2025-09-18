Was hat eine kleine Gemeinde im Speckgürtel von Stuttgart kulturell zu bieten? Eine Menge, wie die Hemminger beweisen.
Einen Ort entdecken, den man zu kennen glaubt. Ist das möglich in einer rund 8200 Einwohner zählenden Gemeinde? Man kennt den Ort vom Einkaufen, vom Spazierengehen, von der Durchfahrt, vom Leben im Alltag – lassen sich diesem unbekannte, neue Ansichten entlocken? Dem Team von Distelart stellen sich diese Fragen nicht, und wenn beantwortet die Gruppe diese selbstverständlich mit einem klaren Ja. Der Erfolg der vergangenen Hemminger Kulturnächte gibt ihnen Recht. Am kommenden Samstag ist es wieder soweit, zum siebten Mal. Zwischen 17 Uhr und kurz vor Mitternacht ist ein ganzer Ort auf den Beinen. Jugendhaus Astergarten, Bürgertreff, Bauhof und Kirchengemeinden, sind ebenso beteiligt, wie kleine und große Unternehmen, Organisationen, Vereine.