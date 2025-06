Skulpturen, Bilder, Musik und Kabarett – Kulturpfingsten in der Lahrensmühle bietet kulturelle Abwechslung und noch viel mehr. Los geht’s am Freitag, 6. Juni.

Vier Tage Kunst, Musik und Magie – das verspricht das Programm vom 6. bis 9. Juni zum traditionellen Kulturpfingsten in der Leonberger Lahrensmühle. Betreiber Thomas Lautenschlager hat abermals für große Abwechslung gesorgt – die hier vorgestellt werden soll.

Kunst in Form von Skulpturen und Gemälden

Zunächst: Über das gesamte Pfingstwochenende hinweg ist zeigen vier Frauen ihre Kunst in der Mühlenscheuer. Cinyi Johs Werke erforschen dabei das Zusammenspiel von Figur und Raum – abstrahierte Körper, die mit Zwischenräumen, Leerstellen und Formfragmenten verschmelzen. Domile Raguiskaites arbeitet mit Porzellan, aus dem sie menschliche Figuren formt. Daniela Sonntag setzt sich in ihren grafischen Arbeiten mit dem Thema Märchen auseinander. Stephanie Türck zeigt derweil ausdrucksstarke Keramik in Form von Schafen, Pferden und weiteren Figuren.

Den Veranstaltungsauftakt übernimmt am Freitag, 6. Juni, der Abend „Mühle, Märchen, Kunst und Köstlichkeiten“. Regina Scheid führt ab 19 Uhr mit Märchen, Stimme und Klang zu bedeutenden Orten auf dem Mühlengelände – inklusive „Food Art“. Tickets für 20 Euro gibt es beim i-Punkt der Stadt Leonberg am Marktplatz und im Internet bei www.tickettune.com. Es wird keine Abendkasse geben.

Am Samstag, 7. Juni, geht es um 19 Uhr weiter mit dem jazzenden Pfarrer Dennis Müller, der gemeinsam mit Sängerin Mareike Riegert und weiteren Profimusikern das Album „Eternal Sound“ aufgenommen hat. Aus diesem Album werden in der Lahrensmühle einige Stücke zu hören sein – und weitere Improvisationen. Karten gibt’s beim i-Punkt am Marktplatz und an der Abendkasse.

Musik-Kabarettistin Stefanie Kerker präsentiert am Sonntag, 8. Juni, ab 19 Uhr ihr Progamm „Utopie To Go“. Falsche Hoffnungen gibt es bei ihr nicht, dafür weiß sie zu genau, was in diesem Land los ist. Und was los sein könnte, wenn es nach ihr ginge. Karten für das mit so manchem Aha-Erlebnis gespickten Programm sind beim i-Punkt und an der Abendkasse erhältlich, sie kosten 18 Euro.

Christian-Wagner-Gesellschaft organisiert den Abschluss

Der Abschlussabend am Montag, 9. Juni, wird von der Christian-Wagner-Gesellschaft (CWG) organisiert – und bietet in Person von Fried Dähn (Cello, Loops), Carsten Netz (Saxofon, Flöte, Klarinette, Loops), Bernd Setteleyer (Drums und Percussion) ein Jazz-Trio, das sich mit Felix Muhles Vorträgen von Christian Wagners Texten abwechselt. Weitere Informationen gibt es auf www.christian-wagner-gesellschaft.de. Karten kosten 20 Euro (18 Euro für CWG-Mitglieder), eine Reservierung ist bis zum 6. Juni per E-Mail an info@cw-gesellschaft.de möglich. Verkauft werden die Tickets auch beim i-Punkt, es soll außerdem eine Abendkasse geben.

Kultur in der Lahrensmühle

Ort

Die Adresse ist denkbar einfach: Lahrensmühle 1, 71229 Leonberg.

Bezahlung

In der Ankündigung wird darauf hingewiesen, dass sowohl beim i-Punkt am Marktplatz als auch an der Abendkasse ausschließlich Barzahlung möglich ist.