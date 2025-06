Unter dem Motto „Utopie to go“ hat die Kabarettistin Stefanie Kerker in der Lahrensmühle das Publikum unterhalten. Wie war es?

Hannah Wagner 09.06.2025 - 15:07 Uhr

Einmal Utopie, bitte – zum Mitnehmen. Ja, Utopie ohne alles. Ohne falsche Hoffnungen, denn so was kommt bei Stefanie Kerker nicht in die Tüte. Dafür schaut sie viel zu genau hin. Weiß, was los ist in diesem Lande. Vor allem, was alles los sein könnte, wenn es nach ihr ginge. Ein neugieriges Publikum von circa 40 Leuten hat es am Pfingstsonntag in die Lahrensmühle Leonberg gelockt, um die Mischung aus Gesellschaftskritik, Musik und Comedy auf sich wirken zu lassen. Stefanie Kerker, die 1972 geboren wurde und Sprecherziehung studiert hat, ist als Kabarettistin mit verschiedenen Shows unterwegs. Sie spricht im Laufe des Abends viele Themen an wie etwa Femizide, Kapitalismus, die Wahl 2025, Migration und Superreiche.