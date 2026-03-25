Der Kulturstaatsminister bekommt mit seiner Amtsführung Gegenwind aus Teilen der Szene. Der Kanzler sieht durchaus schwierige Debatten - gibt aber generelle Rückendeckung.
25.03.2026 - 16:29 Uhr
Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellt sich hinter seinen wegen mehrerer Kontroversen in die Kritik geratenen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Der Regierungschef sagte im Bundestag: "Wolfram Weimer hat mein Vertrauen." Er sei sicher, dass dieser viele Dinge tue, die im gesamten Bereich von Kultur und Medien auch auf sehr große Zustimmung stießen. "Diese Zustimmung teile ich."