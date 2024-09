In Kürze bekommt jeder Tickets für die Theaterveranstaltungen in Korntal-Münchingen, die bisher für die Abonnenten reserviert waren.

Der Vorverkauf für die Theaterveranstaltungen in Korntal-Münchingen, die bisher für die Abonnenten reserviert waren, startet. Von diesem Dienstag an, 10. September, sind uneingeschränkt Tickets für sämtliche Veranstaltungen in der Stadthalle in Korntal und im Widdumhof in Münchingen erhältlich, darunter auch für die sieben Veranstaltungen im Abonnement in der Stadthalle.

Insgesamt 20 Veranstaltungen finden zwischen diesem Herbst und Frühsommer in den zwei Häusern statt. „Jetzt gilt es schnell zu sein“, meint Melanie Thamm-Beck, die Kulturreferentin der Stadt. Und betont, dass jene sieben Veranstaltungen auch noch als Theater-Abonnement gebucht werden können. Das Kulturprogramm der Kommune lockt regelmäßig Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region Stuttgart ins Strohgäu.

Ein Premiere in der Stadthalle

Die neue Kultursaison beginnt am 1. Oktober mit der gesellschaftskritischen Komödie „Weiße Turnschuhe“. In dem Stück von René Heinersdorff spielt Jochen Busse die Hauptrolle. Eine Premiere gibt es am 14. November, wenn Astrid Fünderich auf der Bühne steht. „Viele kennen sie als Kriminalhauptkommissarin in Soko Stuttgart, in Korntal-Münchingen wird sie mit ihrem Soko-Kollegen Mike Zaka Sommerfeldt Erich Kästner lesen“, berichtet Melanie Thamm-Beck. Zum ersten Mal trete die in der Strohgäukommune lebende Schauspielerin in der Stadthalle auf.

„Alle unter eine Tanne“ heißt es in der turbulenten Weihnachtskomödie am 14. Dezember mit aus Fernsehserien bekannten Schauspielern wie Claudia Wenzel, Rüdiger Joswig, Daniela Wutte und Katrin Filzen. Die Komödie „Drei Männer und ein Baby“ mit beispielsweise Heio von Stetten nach dem gleichnamigen Kino-Erfolg ist im neuen Jahr am 8. Februar zu sehen. „Filmklassiker funktionieren auch auf der Bühne“, findet Melanie Thamm-Beck.

„Das Musical ist mindestens genauso gut wie der Film“

Das Publikum zum Weinen und Lachen gleichermaßen bringt laut der Kulturreferentin die Tragikomödie „Ruhe! Hier stirbt Lothar“ am 16. März. Am 10. April komme mit Molières „Der Geizige“ ein „echter Klassiker“ auf die Bühne mit Kalle Pohl in der Hauptrolle. Den Abschluss machen die „Blues Brothers“ am 10. Mai. Melanie Thamm-Beck verspricht: „Das Musical mit Liveband ist mindestens genauso gut wie der Film.“

Außerhalb des Abonnements gastiert in Korntal-Münchingen noch mehr Lokalprominenz aus der Kulturszene: Melanie Thamm-Beck hat die Flötistin Gaby Pas-van Riet ebenso gewonnen wie den Kabarettisten Stefan Waghubinger. Im Februar zeigt Adelheid Kreisz die Kunstform Schattentheater, wie sie heute nur noch selten zu sehen ist. Den Zuschuss von 36 000 Euro für das Kulturprogramm haben die Mitglieder des Sozialausschusses im März genehmigt.

Hier gibt es Tickets

Eintrittskarten sind erhältlich über die Internetseite der Stadthalle Korntal (www.stadthalle-korntal.de), bei der Stadthalle unter der Telefonnummer: 0711 / 83 67 25 10, in der Bücherei Münchingen unter der Telefonnummer: 0 71 50 / 92 07 15 40 und auf: www.reservix.de.