 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Wolfram Weimer und die ewigen Sterne am intellektuellen Firmament

Kulturstaatsminister in Marbach Wolfram Weimer und die ewigen Sterne am intellektuellen Firmament

Kulturstaatsminister in Marbach: Wolfram Weimer und die ewigen Sterne am intellektuellen Firmament
1
Mit Schiller in die Freiheit: Wolfgang Weimer Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat in Marbach das Schiller-Nationalmuseum wiedereröffnet – und eine programmatische Rede gehalten.

Kultur: Stefan Kister (kir)

Man könnte, was in der neuen Dauerausstellung des Schiller-Nationalmuseums in Marbach zu sehen ist, zu den Kronjuwelen der deutschen Geistesgeschichte zählen, würde dort nicht gerade der politische Weltbürger gegen jedes nationalistische oder aristokratische Gepränge in Stellung gebracht. Und doch glänzt und funkelt der Name Schiller genug, so dass es sich der deutsche Kulturstaatsminister nicht nehmen lässt, höchstselbst die Schau zu eröffnen. Auf der Frankfurter Buchmesse war kürzlich zu erleben, wie Wolfram Weimer die Literaturgrößen Rainer Maria Rilke und Thomas Mann als Gewährsleute des Widerstands gegen die künstlich intelligenten und antidemokratischen Herausforderungen unserer Tage rekrutiert hat. Nun also Schiller.

 

Und weil sich zu Beginn der Amtszeit des obersten Kulturverantwortlichen noch nicht genau sagen lässt, wohin mit ihm die Reise zwischen Kunstfreiheit und konservativen Kulturkämpfen geht, hört man umso genauer darauf, welche Programmatik dieser Station zu entnehmen wäre.

Unsere Empfehlung für Sie

Schiller-Nationalmuseum in Marbach: Weltbürger mit Ausrufezeichen –Schiller kommt nach Hause

Schiller-Nationalmuseum in Marbach Weltbürger mit Ausrufezeichen –Schiller kommt nach Hause

Das Schiller-Nationalmuseum in Marbach wird mit einer neuen Dauerausstellung wiedereröffnet: „Schiller!“ zeigt den Dichter im Kontext seiner Zeit. Was Besucher erwartet.

In seiner Rede arbeitet der studierte Germanist Widersprüche ab, die schon anklingen, wenn er die Marbacher Schillerhöhe eine „Gralsburg der Identität“ nennt. Um was für eine Identität geht es? Die einer Nation oder die des Weltbürgers? Weimer skizziert eine klar universalistische Position auf der Grundlage der Ideen, die Schiller wie ewige Sterne am intellektuellen Firmament entfaltet habe: „Der Menschheit Würde ist in Eure Hand gegeben, bewahret Sie!“, zitiert er den Dichter, erinnert an den Kampf um Gerechtigkeit in „Wilhelm Tell“, an die weltumspannende Brüderlichkeit der Ode an die Freude und endet am Kulminationspunkt der Freiheit. In diesem Sinn sei Schiller tatsächlich eine wegweisende Nationalfigur als sein Blick über alles National hinausgehe – ein „Zeitgenosse aller Zeiten“.

Wolfram Weimer: „Freiheit ist kein Geschenk, sondern ein Auftrag“

Man erlebe gerade, wie im globalen Maßstab der Raum der Freiheit eingeschränkt werde und autokratische Bestrebungen das Fundament jener Werte bedrohten. Es bedürfe einer Besinnung auf Schiller, um diesen Raum zu verteidigen. Aus dem Satz „Kunst ist eine Tochter der Freiheit“, leite er seinen programmatischen Auftrag ab: „Freiheit ist kein Geschenk, sondern ein Auftrag“, sagt Weimer. Die Politik bedürfe die „Kraft des Gegenwärtigen“ der Kunst. Aufgabe der Politik sei es wiederum, der Kultur diese Freiheit zu wahren.

Unsere Empfehlung für Sie

Jetzt den Literatur-Newsletter abonnieren

Literatur-Newsletter aus der Redaktion Jetzt "StZ Lesezeichen" abonnieren

Bücher sind Schlüssel zur Welt: Jeden Mittwochvormittag schicken wir Ihnen mit dem Newsletter "StZ Lesezeichen" eine Auswahl unserer besten Geschichten aus dem literarischen Leben nach Hause.

Von solcher ideellen Schiller-Flughöhe aus, ist dem wenig entgegenzusetzen, zumal man in Marbach vor dem Hintergrund anstehender Erweiterungen das rückhaltlose Bekenntnis zu der „Gralsburg“ mit Wohlwollen vernommen haben dürfte. Die Frage wäre allerdings, was unter der Wahrung der Freiheit im Einzelnen zu verstehen ist: Geht es am Ende darum die Kunst frei von Politik zu halten? Oder sie vor deren Zugriff zu schützen? Aber vielleicht hilft auch bei der Klärung dieser Fragen die Rückbesinnung auf Schiller. In Ihrem Grußwort hat die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs, Sandra Richter, betont, wie mustergültig er den Konflikt zwischen Regierung und Literatur ausgetragen habe.

Weitere Themen

Kulturstaatsminister in Marbach: Wolfram Weimer und die ewigen Sterne am intellektuellen Firmament

Kulturstaatsminister in Marbach Wolfram Weimer und die ewigen Sterne am intellektuellen Firmament

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat in Marbach das Schiller-Nationalmuseum wiedereröffnet – und eine programmatische Rede gehalten.
Von Stefan Kister
Cesy Leonard von Radikale Töchter: „Wenn ein Bundeskanzler so spricht, dürfen wir das nicht akzeptieren!“

Cesy Leonard von Radikale Töchter „Wenn ein Bundeskanzler so spricht, dürfen wir das nicht akzeptieren!“

Radikale Tochter aus dem Kessel: Cesy Leonard spricht über ihre „Wir sind die Töchter“-Petition, politisches Handeln im Kleinen und darüber, warum Stuttgart mutiger werden muss.
Von Swantje Kubillus
Neu im Kino: „Stiller“: Ist er es oder ist er es nicht?

Neu im Kino: „Stiller“ Ist er es oder ist er es nicht?

Stefan Haupt setzt Max Frischs literarischem Meisterwerk „Stiller“ kein filmisches Meisterwerk entgegen, doch wagt er eine Überraschung. Lohnt sich ein Kinobesuch?
Von Martin Schwickert
Konzert in der Liederhalle: Monumental und sehr laut: So war’s bei Uriah Heep

Konzert in der Liederhalle Monumental und sehr laut: So war’s bei Uriah Heep

Uriah Heep zaubern zum letzten Mal in Stuttgart. Die britischen Hardrocker machten auf ihrer Abschiedstour Station in der Stuttgarter Liederhalle.
Von Thomas Morawitzky
Igor Levit in Stuttgart: Ganz leise vom Dunkel ins Licht

Igor Levit in Stuttgart Ganz leise vom Dunkel ins Licht

Der Pianist Igor Levit sorgt für Ovationen im Stuttgarter Beethovensaal – fast wie bei einem Popstar. Aber das hat auch seinen Preis
Von Susanne Benda
ESC-Star Nemo: „Ich bin politisch, weil ich lebe, wie ich lebe – als queere Person“

ESC-Star Nemo „Ich bin politisch, weil ich lebe, wie ich lebe – als queere Person“

Sollte Israel beim ESC mitmachen? Warum ist Kunst jetzt besonders wichtig? Wie geht man mit Hass im Internet um? Nemo („The Code“), der neue Star des Queerpop, im Interview.
Von Gunther Reinhardt
Konzert in Stuttgart: Eine schöne Zeitverschwendung – So war’s bei Edwin Rosen im LKA Longhorn

Konzert in Stuttgart Eine schöne Zeitverschwendung – So war’s bei Edwin Rosen im LKA Longhorn

Nach zwei Jahren Pause kehrt Edwin Rosen mit der „Wenn-alle-Stricke-reißen”-Tour in seine Heimatstadt zurück und zeigt, wie Melancholie tanzbar wird.
Von Allegra Knobloch
Konzert in Stuttgart: Bombastisch: So war’s bei Hans Zimmer in der Schleyerhalle

Konzert in Stuttgart Bombastisch: So war’s bei Hans Zimmer in der Schleyerhalle

Hans Zimmer und seine Mitmusiker haben in der Schleyerhalle seine Filmmusiken live präsentiert. Bilder und Kritik von der „The Next Level“ betitelten Show.
Von Michael Werner
In der Staatsgalerie Stuttgart: Elvira Bach: „Es kommt darauf an, sich nicht verbiegen zu lassen“

In der Staatsgalerie Stuttgart Elvira Bach: „Es kommt darauf an, sich nicht verbiegen zu lassen“

Die Berliner Malerin Elvira Bach ist Kult – das zeigt sich auch beim „Über Kunst“-Abend unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Fast 300 Leserinnen und Leser waren dabei.
Von Thomas Morawitzky
Neu im Kino: „Dracula“: Am Blut wird hier gespart

Neu im Kino: „Dracula“ Am Blut wird hier gespart

Dracula im Kino, das ist nun wirklich nichts Neues. Kann der französische Regisseur Luc Besson dem Stoff Neues abgewinnen?
Von Kathrin Horster
Weitere Artikel zu Marbach am Neckar Eröffnung
 