Eigentlich sollte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mehrere Termine auf der Leipziger Buchmesse absolvieren. Laut Messe hat er sein Programm nun deutlich zusammengestrichen.
17.03.2026 - 18:14 Uhr
Leipzig/Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat alle seine Termine am ersten Tag der Leipziger Buchmesse abgesagt. Das teilte Messesprecher Felix Wisotzki mit. Weimer werde lediglich wie geplant am Mittwochabend beim Festakt zur Eröffnung der Buchmesse sprechen. Die Leipziger Buchmesse ist vom 19. bis 22. März für Besucher geöffnet.