«Demokraten glauben an das Argument, Antidemokraten an das Ressentiment», sagt der parteilose Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in einem Interview - und verortet sich im politischen Spektrum.

dpa 11.06.2025 - 16:57 Uhr

Hamburg - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) appelliert an mehr Zusammenhalt in Deutschlands politischer Mitte. "Wenn ich mir die AfD in ihrer Größe, Feistheit und latenten Aggressivität im Bundestag anschaue, fühle ich mich Sozialdemokraten und Grünen viel näher", sagte der 60-Jährige, der bei Friedrich Merz (CDU) im Kanzleramt angesiedelt ist, der Wochenzeitung "Die Zeit" (Nr. 25/2025 vom 12. Juni).