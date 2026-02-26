Kulturstaatsminister Weimer: „Tiktok auf die Finger klopfen“
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer fordert eine schärfere Kontrolle der großen Social-Media-Plattformen. Er will auch eine Milliarden-Abgabe von ihnen kassieren.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer fordert eine schärfere Kontrolle der großen Social-Media-Plattformen. Er will auch eine Milliarden-Abgabe von ihnen kassieren.
Wolfram Weimers offizieller Amtstitel lautet „Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien“. Im Interview erläutert der Staatsminister im Kanzleramt, wie er Kultur und Medien in Deutschland stärken und dafür die großen US-Plattformen zur Kasse bitten will.