Wolfram Weimer hat versprochen, die Kulturpolitik nicht nach rechts zu rücken – aber die Praxis zeigt ein zwiespältiges Bild.
07.09.2025 - 14:47 Uhr
Der Mann kann überraschen. Als Wolfram Weimer im Mai zum ersten Mal in seiner Funktion als Kulturstaatsminister im Bundestag spricht, trauen manche Parlamentarier ihren Ohren nicht. Er kritisiert „fast monopolitische Strukturen“ bei Online-Plattformen. Er ruft dazu auf, sich von der Abhängigkeiten von chinesischen und amerikanischen Anbietern zu emanzipieren. Höflich bedankt er sich bei seiner Vorgängerin, der Grünen Claudia Roth. Und er verspricht ausdrücklich, dass die Kulturpolitik unter einer Federführung „nicht nach rechts“ wandern würde.