Der neue Nobelpreisträger für Literatur heißt László Krasznahorkai. Welche Verbindungen er und weitere Literatur-Nobelpreisträger zu Fellbach haben, lesen Sie hier.
14.10.2025 - 06:00 Uhr
Als vor wenigen Tagen in Stockholm der Name des neuen Nobelpreisträgers für Literatur, László Krasznahorkai, verkündet wurde, da löste dies in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zumindest bei etwas älteren Literaturfreunden einen kleinen Aha-Effekt aus. Dies hängt mit einer Besonderheit zusammen: Karsznahrokai ist nämlich in Fellbach ein alter Bekannter.