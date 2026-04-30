Kulturverein übernimmt Renaissance für den Marbacher Schlosskeller geplant
Der Kulturverein „Südlich vom Ochsen“ übernimmt den Veranstaltungsraum in Marbach (Kreis Ludwigsburg). Das Projekt soll das kulturelle Leben in der Stadt bereichern.
Der Kulturverein „Südlich vom Ochsen“ übernimmt den Veranstaltungsraum in Marbach (Kreis Ludwigsburg). Das Projekt soll das kulturelle Leben in der Stadt bereichern.
Es ist eine klassische Win-Win-Situation: Der Marbacher Kulturverein „Südlich vom Ochsen“ übernimmt den Schlosskeller. Damit ist zum einen der Stadt Marbach geholfen, die den Veranstaltungsraum zuletzt aus finanziellen und personellen Gründen immer weniger bespielen konnte.