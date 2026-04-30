Kulturverein übernimmt: Renaissance für den Marbacher Schlosskeller geplant

Es ist eine klassische Win-Win-Situation: Der Marbacher Kulturverein „Südlich vom Ochsen“ übernimmt den Schlosskeller. Damit ist zum einen der Stadt Marbach geholfen, die den Veranstaltungsraum zuletzt aus finanziellen und personellen Gründen immer weniger bespielen konnte.

Damit ist zum anderen aber auch dem Kulturverein selbst geholfen, der nun eben eine „eigene“ Spielstätte hat. Und nicht zuletzt hilft das Engagement der „Ochsen“ dem kulturellen Leben in der Schillerstadt. Der Verein hat nämlich einiges vor.

„Wir übernehmen den Schlosskeller“

Doch von vorn. Bei einer Zusammenkunft von „Südlich vom Ochsen“ um den Jahreswechsel wurde der Schlosskeller zum Thema. Denn es hatte schon Überlegungen gegeben, dass die Stadt ihn an das Land Baden-Württemberg zurückgibt, das Eigentümer des Gewölbes ist.

Stattdessen die Idee des Kulturvereins: Wir übernehmen den Schlosskeller. Es folgten Gespräche mit der Stadt, wo man sich – wenig überraschend – einverstanden und dankbar zeigte. „Ich finde es außerordentlich positiv, dass ,Südlich vom Ochsen’ der Stadt in den finanziell schweren Zeiten durch die Übernahme des Schlosskellers zur Seite steht. Das ist gelebtes bürgerschaftliches Engagement, für das ich den Verantwortlichen sehr dankbar bin“, sagte der Bürgermeister Jan Trost bereits im Januar.

Es folgten aber auch Gespräche mit den Mitgliedern von „Südlich vom Ochsen“ beziehungsweise Menschen, die sich ein Engagement im Verein vorstellen konnten. Telefon beziehungsweise E-Mail-Adresse stand nach den öffentlichen Aufrufen nicht mehr still. 20 neue Mitglieder sind hinzugekommen. Und von den bisherigen Mitgliedern gab es auch positives Feedback. „Alle sind ganz begeistert und wollen mitmachen und helfen“, berichtet Tina Strba, die zweite Vorsitzende.

Die Helfer wird man aber auch brauchen können, denn „Südlich vom Ochsen“ hat sich mit der Bespielung des Schlosskellers einiges vorgenommen. Im Großen und Ganzen steht von jetzt an für jeden Monat eine Veranstaltung in dem historischen Gewölbe auf dem Programm – von Kabarett über Chormusik, von der Lesung über die Ausstellung, von der Zaubershow bis zum Auftritt von Bands. „Die Siffer“ wollen zum Beispiel ihr Bandjubiläum im Schlosskeller feiern.

„Riesige Chance für uns“

Bei der offenen Talentbühne kann jeder mitmachen. Foto: Südlich vom Ochsen

Natürlich vollen auch die Ochsen selbst wieder etwas auf die Schlosskeller-Bühne bringen. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Fest stehe, dass die Übernahme eine „riesige Chance für uns ist“, sagt Tina Strba. „Dadurch ist ordentlich Dynamik reingekommen“, ergänzt Mark Scheuerle, der Vorsitzende des Kulturvereins. Er freut sich, „dass wieder Leben in den Verein kommt, dass es weitergeht“.

Auftakt der Schlosskeller-Bespielung durch „Südlich vom Ochsen“ beziehungsweise Eröffnungsparty ist ein alter Klassiker: die „Maiglöckchen“, die in den frühen 2000ern auch als „Osterglocken“ auf die Bühne kamen. Termin ist Samstag, 16. Mai, 20 Uhr. Die offene Talentbühne ist für alle, die etwas zeigen wollen – ob schräg, schön, laut oder leise, jeder kann mitmachen. Das geht spontan, aber auch mit Anmeldung unter info@suedlichvomochsen.de. Das Publikum ist die Jury.