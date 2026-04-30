 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Renaissance für den Marbacher Schlosskeller geplant

Kulturverein übernimmt Renaissance für den Marbacher Schlosskeller geplant

Kulturverein übernimmt: Renaissance für den Marbacher Schlosskeller geplant
1
Die Ochsen starten mit einer Neuauflage der „Maiglöckchen“. Foto: Südlich vom Ochsen

Der Kulturverein „Südlich vom Ochsen“ übernimmt den Veranstaltungsraum in Marbach (Kreis Ludwigsburg). Das Projekt soll das kulturelle Leben in der Stadt bereichern.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Es ist eine klassische Win-Win-Situation: Der Marbacher Kulturverein „Südlich vom Ochsen“ übernimmt den Schlosskeller. Damit ist zum einen der Stadt Marbach geholfen, die den Veranstaltungsraum zuletzt aus finanziellen und personellen Gründen immer weniger bespielen konnte.

 

Damit ist zum anderen aber auch dem Kulturverein selbst geholfen, der nun eben eine „eigene“ Spielstätte hat. Und nicht zuletzt hilft das Engagement der „Ochsen“ dem kulturellen Leben in der Schillerstadt. Der Verein hat nämlich einiges vor.

„Wir übernehmen den Schlosskeller“

Doch von vorn. Bei einer Zusammenkunft von „Südlich vom Ochsen“ um den Jahreswechsel wurde der Schlosskeller zum Thema. Denn es hatte schon Überlegungen gegeben, dass die Stadt ihn an das Land Baden-Württemberg zurückgibt, das Eigentümer des Gewölbes ist.

Stattdessen die Idee des Kulturvereins: Wir übernehmen den Schlosskeller. Es folgten Gespräche mit der Stadt, wo man sich – wenig überraschend – einverstanden und dankbar zeigte. „Ich finde es außerordentlich positiv, dass ,Südlich vom Ochsen’ der Stadt in den finanziell schweren Zeiten durch die Übernahme des Schlosskellers zur Seite steht. Das ist gelebtes bürgerschaftliches Engagement, für das ich den Verantwortlichen sehr dankbar bin“, sagte der Bürgermeister Jan Trost bereits im Januar.

Unsere Empfehlung für Sie

Marbacher Kulturverein: Ochsen retten Schlosskeller – „Das ist unser Wohnzimmer“

Marbacher Kulturverein Ochsen retten Schlosskeller – „Das ist unser Wohnzimmer“

„Kein Schlosskeller ohne Ochsen – keine Ochsen ohne Schlosskeller“: Der Marbacher Kulturverein „Südlich vom Ochsen“ übernimmt den Veranstaltungsraum von der Stadt.

Es folgten aber auch Gespräche mit den Mitgliedern von „Südlich vom Ochsen“ beziehungsweise Menschen, die sich ein Engagement im Verein vorstellen konnten. Telefon beziehungsweise E-Mail-Adresse stand nach den öffentlichen Aufrufen nicht mehr still. 20 neue Mitglieder sind hinzugekommen. Und von den bisherigen Mitgliedern gab es auch positives Feedback. „Alle sind ganz begeistert und wollen mitmachen und helfen“, berichtet Tina Strba, die zweite Vorsitzende.

Die Helfer wird man aber auch brauchen können, denn „Südlich vom Ochsen“ hat sich mit der Bespielung des Schlosskellers einiges vorgenommen. Im Großen und Ganzen steht von jetzt an für jeden Monat eine Veranstaltung in dem historischen Gewölbe auf dem Programm – von Kabarett über Chormusik, von der Lesung über die Ausstellung, von der Zaubershow bis zum Auftritt von Bands. „Die Siffer“ wollen zum Beispiel ihr Bandjubiläum im Schlosskeller feiern.

„Riesige Chance für uns“

Bei der offenen Talentbühne kann jeder mitmachen. Foto: Südlich vom Ochsen

Natürlich vollen auch die Ochsen selbst wieder etwas auf die Schlosskeller-Bühne bringen. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Fest stehe, dass die Übernahme eine „riesige Chance für uns ist“, sagt Tina Strba. „Dadurch ist ordentlich Dynamik reingekommen“, ergänzt Mark Scheuerle, der Vorsitzende des Kulturvereins. Er freut sich, „dass wieder Leben in den Verein kommt, dass es weitergeht“.

Auftakt der Schlosskeller-Bespielung durch „Südlich vom Ochsen“ beziehungsweise Eröffnungsparty ist ein alter Klassiker: die „Maiglöckchen“, die in den frühen 2000ern auch als „Osterglocken“ auf die Bühne kamen. Termin ist Samstag, 16. Mai, 20 Uhr. Die offene Talentbühne ist für alle, die etwas zeigen wollen – ob schräg, schön, laut oder leise, jeder kann mitmachen. Das geht spontan, aber auch mit Anmeldung unter info@suedlichvomochsen.de. Das Publikum ist die Jury.

Weitere Themen

Schwimmen im Kreis Ludwigsburg: Welche Freibäder öffnen bereits am 1. Mai – und welche müssen noch warten?

Schwimmen im Kreis Ludwigsburg Welche Freibäder öffnen bereits am 1. Mai – und welche müssen noch warten?

Langes Wochenende bei Sonnenschein, da haben bestimmt alle Freibäder auf, oder? Nein. Im Kreis Ludwigsburg sind es nur wenige, die so früh schon in die Saison starten. Ein Überblick.
Von Kathrin Klette
Auf Grundstück der Stadt: McDonald’s will nach Vaihingen/Enz – Wird Bahnhof dadurch belebter?

Auf Grundstück der Stadt McDonald’s will nach Vaihingen/Enz – Wird Bahnhof dadurch belebter?

Paukenschlag im Gemeinderat – die Stadt Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) erhält neben Burger King nun wohl auch erstmals eine McDonald’s-Filiale.
Von Oliver von Schaewen
European Gospelfestival: An diesem Samstag –Ludwigsburger Gospelsound auf Stuttgarter Bühnen

European Gospelfestival An diesem Samstag –Ludwigsburger Gospelsound auf Stuttgarter Bühnen

Gleich drei Chöre aus dem Kreis Ludwigsburg sowie einer aus Kemnat haben sich zusammengetan, um am 2. Mai eine imposante Stimmgewalt und viel Leidenschaft auf die Bühne zu bringen.
Von Cornelia Ohst
Haushaltssperre bleibt: Hemmingen geht es finanziell noch schlechter: „Entwicklung trifft uns hart“

Haushaltssperre bleibt Hemmingen geht es finanziell noch schlechter: „Entwicklung trifft uns hart“

Die finanzielle Lage der Gemeinde Hemmingen hat sich binnen kurzer Zeit nochmals deutlich verschlechtert, heißt es aus dem Rathaus. Die Gewerbesteuer schrumpft auf ein Minimum.
Von Stefanie Köhler
Kreis Ludwigsburg: Dorf-Metzgerei in Gemmrigheim findet überraschend Nachfolger

Kreis Ludwigsburg Dorf-Metzgerei in Gemmrigheim findet überraschend Nachfolger

Kurz vor der geplanten Schließung gibt es gute Nachrichten: Die Dorf-Metzgerei bleibt erhalten. Wer sie übernimmt und wie es weitergehen soll.
Von Nicole Töppke
Bietigheim-Bissingen: „Irgendwann ist die Substanz weg“ – wie sehr die B27-Baustelle schadet

Bietigheim-Bissingen „Irgendwann ist die Substanz weg“ – wie sehr die B27-Baustelle schadet

Weil die Kunden ausbleiben oder den Weg nicht finden, klagen Gewerbetreibende über die Dauerbaustelle in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Ist Besserung in Sicht?
Von Frank Ruppert
Dringende Sanierung: Neue Lüftungsanlage: Das Münchinger Freizeitbad schließt mehrere Wochen

Dringende Sanierung Neue Lüftungsanlage: Das Münchinger Freizeitbad schließt mehrere Wochen

Die Sanierung des Münchinger Freizeitbads naht: Der Gemeinderat von Korntal-Münchingen hat den ersten Arbeiten grünes Licht gegeben. Was das für die Badegäste bedeutet.
Von Stefanie Köhler
Tipps für Ludwigsburg: Weinwanderung oder Bollerwagen-Wettbewerb? Das ist am 1. Mai im Kreis geboten

Tipps für Ludwigsburg Weinwanderung oder Bollerwagen-Wettbewerb? Das ist am 1. Mai im Kreis geboten

Im gesamten Kreis Ludwigsburg wird am Freitag auf Festen oder mit besonderen Aktionen der 1. Mai gefeiert – acht Ausflugstipps für den Feiertag.
Von Maximilian Kroh
Verkehr in Ludwigsburg: Auch auf Fahrrad und E-Scooter drohen Punkte in Flensburg und Fahrverbote

Verkehr in Ludwigsburg Auch auf Fahrrad und E-Scooter drohen Punkte in Flensburg und Fahrverbote

Die Polizei Ludwigsburg kontrolliert regelmäßig auch Zweiradfahrer. Für die gelten ähnliche Regeln wie für Autofahrer – nur dass das vielen nicht bewusst ist.
Von Julian Meier
Betrug in Sersheim: Ehemaliger Arbeitskollege? Betrüger nutzt Hilfsbereitschaft eines Seniors aus

Betrug in Sersheim Ehemaliger Arbeitskollege? Betrüger nutzt Hilfsbereitschaft eines Seniors aus

Ein Senior in Sersheim ist Opfer eines dreisten Betrugs geworden: Ein Unbekannter gab sich als früherer Kollege aus, der Geld für seine kranke Schwester braucht.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Marbach am Neckar Ludwigsburg
 
 