Ladislav Boho verkauft die Straßenzeitung in Stuttgart und Marbach (Kreis Ludwigsburg). Weniger Kunden und Konkurrenz durch Schwarzverkäufer machen ihm Sorgen. Denn er braucht das Geld für seine Familie.

Sandra Lesacher 10.04.2025 - 11:48 Uhr

Gefühlt jeder kennt ihn im Städtle und er kennt jeden: Ladislav Boho, der nette Trott-war-Verkäufer, der inzwischen seit zehn Jahren regelmäßig in der Marbacher Fußgängerzone die Straßenzeitung verkauft. In seinem roten Kittel stand der früher am Torturm und jetzt an der Ecke vom Café Winkler oder an der ehemaligen Schlecker-Filiale gegenüber.