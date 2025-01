Neues Restaurant Kartuli Eso und Klassiker Samowar Gastronomische Diplomaten – für georgische und russische Küche

Mit Kartuli Eso bieten nun zwei Restaurants in Stuttgart georgische Spezialitäten an. Andere Länderküchen aus der ehemaligen Sowjetunion sucht man fast vergeblich. Nur in Weil der Stadt gibt es seit Jahren einen Statthalter der russischen Küche.