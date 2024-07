Yosef Bakir ist Bildhauer und Maler. In Weil der Stadt arbeitet er passend zum Strandsommer mit einem vergänglichen Material: Sand. Seine Skulptur hat einen bekannten großen Bruder.

Brunhilde Arnold 14.07.2024 - 12:32 Uhr

Strandfeeling mit den Füßen in 200 Tonnen Sand: das können die Weil der Städter Bürger sowie Besucher aus Nah und Fern beim inzwischen fünften Strandsommer auf dem Marktplatz genießen. Liegestühle und Sonnenschirme stehen parat, Gastronomen und die örtlichen Vereine bieten Speis und Trank an. Für die Unterhaltung der Gäste sorgt ein reichhaltiges Programm – von Konzerten, Lesungen und Theater bis hin zu sportlichen Darbietungen. An diesem Wochenende konnten Besucher dabei zuschauen, wie neben dem Rathaus dessen kleiner Bruder aus Sand entstand.