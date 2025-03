Besucherzahlen in Stuttgarts Museen 3,6 Millionen Besucher bescheren Museen eine Rekordbilanz

Fast alle Häuser in Stuttgart verzeichnen ein deutliches Plus, nur dem Kunstmuseum bescherte der Trubel vor der Tür während der Fußball-EM einen kleinen Dämpfer. Und das Haus des Waldes erlebte, was eine Influencerin mit 20 000 Followern auslösen kann.