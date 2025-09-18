In seinem neuesten Thriller führt Dan Brown die Leser nach Prag. Es geht um Esoterik, paranormale Phänomene wie Hellseherei - und eine Liebesgeschichte.
Prag - Der US-amerikanische Bestseller-Autor Dan Brown hat in Prag seinen neuesten Thriller vorgestellt - und dabei gleich ein Geheimnis gelüftet. Gefragt, warum er seinem Serienhelden Robert Langdon endlich eine Romanze zugestehe, antwortete der 61-Jährige, die Kunst imitiere das Leben. "Langdon ist sehr verliebt, weil ich sehr verliebt bin", sagte Brown bei der Buchvorstellung in der Spiegelkapelle des Clementinums, eines früheren Jesuitenkollegs. Er sei verlobt mit einer wunderbaren Frau aus den Niederlanden, fügte Brown hinzu.