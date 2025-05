2026 sollte sie die internationale Ausstellung in Venedig kuratieren. Jetzt ist die Museumsleiterin mit 57 Jahren gestorben.

dpa 10.05.2025 - 17:04 Uhr

Venedig - Die Kuratorin der Kunstbiennale im nächsten Jahr in Venedig, Koyo Kouoh, ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Das teilte die Stiftung der Kunstausstellung in der italienischen Lagunenstadt mit. Eigentlich hätte die aus Kamerun stammende Künstlerin und Museumsleiterin 2026 als erste Afrikanerin die 61. Auflage der Biennale kuratieren sollen. Sie war auch in Deutschland als Ausstellungsmacherin aktiv, etwa bei der documenta in Kassel.