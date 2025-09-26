Die 16. Triennale Kleinplastik in Fellbach ist nur noch an diesem Wochenende zu besichtigen. Das Besucherinteresse bleibt allerdings deutlich hinter dem früherer Jahre zurück.
26.09.2025 - 18:00 Uhr
Alle drei Jahre wird Fellbach zum Schauplatz hochkarätiger internationaler zeitgenössischer Kunst, und zwar speziell im Bereich der kleinen Plastik. Nun gibt’s den Endspurt für die mittlerweile 16. Triennale Kleinplastik in der Alten Kelter – an diesem Samstag um 11 Uhr mit der Abschlussfeier und der feierlichen Verleihung des Triennale-Preises.