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  6. Denkendorfer Einradsportler dominieren

Kunst-und Einradsport Denkendorfer Einradsportler dominieren

Kunst-und Einradsport: Denkendorfer Einradsportler dominieren
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Gemeinsam auf dem Treppchen: Der Einradnachwuchs aus Denkendorf ganz oben, links daneben die zweitplatzierten Oberesslingerinnen. Foto: RKV Denkendorf

Der RKV holt zwei Landesmeistertitel, der RC Oberesslingen wird zwei Mal Zweiter.

Bei der württembergischen Meisterschaft der Schüler im Kunst- und Einradsport in Stuttgart sicherte sich der RKV Denkendorf zwei Meistertitel und landete ein Mal auf Platz zwei. Für den RC Oberesslingen reichte es diesmal nicht zu einem Titelgewinn. Mit zwei zweiten Rängen waren sie beim RCO jedoch sehr zufrieden. Im Gesamtergebnis bestimmten die beiden Kreisvereine das Einradgeschehen auf Landesebene.

 

Im 4er-Einradsport der Schülerinnen U15 ging das Denkendorfer Quartett mit Mira Silber, Marlene Schlagbauer, Pia Kulhanek und Lena Epple als letztes Team auf die Wettkampffläche und zeigte trotz großer Nervosität eine fast fehlerfreie Kür. Am Ende blieb die Anzeige auf 105,36 Punkten stehen und die Denkendorferinnen jubelten über den Landesmeistertitel und der damit direkt verbundenen Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften am 30.und 31. Mai in Duderstadt.

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Zittern um DM-Teilnahme

Den 2. Platz sicherte sich das Oberesslinger Team in der Besetzung Marleen Marie Truggenberger, Malena Mathe, Alina Rubanov und Magdalene Gerhard. Obwohl das Quartett die DM-Kriterien erfüllt hat, muss es noch um die endgültige Teilnahme zittern. Der 7. Platz ging an das zweite Oberesslinger Team mit Mirja Sysol, Luise Könning, Rebecca und Johanna Miller.

Auch im 6er-Einradsport der Schüler U15 (offene Klasse) hatte Denkendorf deutlich das Geschehen im Griff. Trotz Stürzen im Kürverlauf zeigte das Sextett mit Lara Röcker, Holly Puhlmann, Lena Epple, Pia Kulhanek, Marlene Schlagbauer und Mira Silber, als Ersatz für Annika Wiedemann, nach nur drei Trainingseinheiten eine starke Kür. Der Lohn dafür war der überlegene Landesmeistertitel und die DM-Qualifikation. Keinen guten Tag erwischte hier der RCO mit Amelie Truggenberger, Luise Könning, Mirya Sysol, Marleen Marie Truggenberger, Rebecca und Johanna Miller. Platz zwei reichte, bedingt durch die gering ausgefahrene Punktzahl, nicht zur Teilnahme an den nationalen Meisterschaften.

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Am Podest vorbei, aber qualifiziert

Im 4er-Kunstradsport der Schülerinnen U15 sicherten sich die Denkendorferinnen Elina Avdiu, Sohia Baschta, Lina Schwarz und Anni Hölzel hinter dem RSV Ebnat die Silbermedaille. In den 1er-Disziplinen hatten die Sportlerinnen des Radsportkreises Esslingen mit den Titelvergaben nichts zu tun. Die beste Platzierung erreichte bei den Schülerinnen U15 Avelina Stolz vom RSV Wendlingen, die mit ihrem 4. Platz nur sehr knapp das Siegerpodest verpasste. Die Denkendorferin Elea Roll belegte den 6. und Carlotta Koch (Wendlingen) den 9. Rang. Alle drei haben die DM-Qualifikationskriterien erfüllt. Bei den Schülerinnen U11 verpasste Elisa Burgbacher mit ihrem 11. Platz die Top Ten nur ganz knapp. Ihre Vereinskameradin Paula Spieth machte fünf Plätze gut und verbesserte sich auf den 15. Rang. Platz 17 und 19 gingen an die Geschwister Emely und Clara Schmid (RSV Wendlingen).

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