Kunst-und Einradsport Denkendorfer Einradsportler dominieren
Der RKV holt zwei Landesmeistertitel, der RC Oberesslingen wird zwei Mal Zweiter.
Der RKV holt zwei Landesmeistertitel, der RC Oberesslingen wird zwei Mal Zweiter.
Bei der württembergischen Meisterschaft der Schüler im Kunst- und Einradsport in Stuttgart sicherte sich der RKV Denkendorf zwei Meistertitel und landete ein Mal auf Platz zwei. Für den RC Oberesslingen reichte es diesmal nicht zu einem Titelgewinn. Mit zwei zweiten Rängen waren sie beim RCO jedoch sehr zufrieden. Im Gesamtergebnis bestimmten die beiden Kreisvereine das Einradgeschehen auf Landesebene.