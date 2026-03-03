 
Kunst- und Einradsport Der Nervosität folgt der Jubel

Kunst- und Einradsport: Der Nervosität folgt der Jubel
1
Auf Titelkurs, von links: Leni Allmendinger, Taya Camdzic, Colin Camdzic und Ronja Spieth. Foto: Nico Bauhof

Der RKV Denkendorf holt bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren im Kunst- und Einradsport in heimischer Halle fünf Titel.

Bei den vom RKV Denkendorf ausgerichteten baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren und den parallel laufenden Kreismeisterschaften der Schüler im Kunst- und Einrad haben die Sportler des RKV vor heimischer Kulisse überzeugt und fünf Meistertitel sowie weitere Podestplätze eingefahren. Obwohl sich die Teams des RC Oberesslingen gegenüber den Bezirksmeisterschaften verbessert hatten, reichte es für sie zu keinem Titelgewinn.

 

Denkendorfer Quartett geht nervös in ihre Kür

Im 4er-Kunstradsport der Junioren U19 (offene Klasse) ging das Denkendorfer Quartett mit Ronja Spieth, Leni Allmendinger, Taya und Colin Camdzic nervös in ihre Kür, und dies führte zu Fehlern mit hohen Punktabzügen. Obwohl sich das Team im weiteren Kürverlauf stabilisierte, konnte es sich bis zum Ende nicht von Nervosität lösen. Ihre erbrachte Leistung reichte aber aus, um sich vor dem RSV Concordia Erlenbach über den baden-württembergischen Meistertitel zu freuen.

Für den zweiten Landesmeister-Titel für Denkendorf sorgte im 6er-Einradfahren der Junioren U19 (offene Klasse) das Sextett mit Eva Obergöker, Melina Brandenburg, Lea Silber, Emilia Liedle, Josefine Schlagbauer und Leonie Wiedemann. Das Team zeigte von Beginn an geschlossene und stabile Leistung und ließ nur wenig Fehler zu. Nach der Kür war die Freude über den hoch verdienten Titelgewinn riesig. Auf dem 4. Platz verpasste der RC Oberesslingen nur knapp das Siegerpodest. Aurelia Mathe, Antonia Gerhard, Mathea Westendorf, Alina Rubanov, Lisa Zimmer und Marie Petit waren auch ohne Medaillengewinn mit ihrer Leistung sehr zufrieden. Im 4er-Einradsport der Juniorinnen U19 musste sich Denkendorf I mit Finja Jaiser, Melina Brandenburg, Ronja Spieth und Leonie Wiedemann nach einer sicheren Kür nur dem Team des RMSV Edelweiß Aach geschlagen geben und wurde Zweiter. Platz vier ging an ihre Vereinskameradinnen Lea Silber, Josefine Schlagbauer, Josefine Hermle und Luisa Deutscher (Denkendorf III) vor Oberesslingen mit Aurelia Mathe, Antonia Gerhard, Mathea Westendorf und Margarete Kopp auf Rang fünf. Denkendorf IV (Holly Puhlmann, Annika Wiedemann, Lara und Miria Röcker) belegte den 9. Platz.

Erfolge bei den Kreismeisterschaften

Auch bei den Kreismeisterschaften der Schüler präsentierte sich der RKV Denkendorf bestens aufgestellt und sicherte sich drei Meistertitel sowie weitere Podestplätze. Ebenfalls drei Titel gingen an den RSV Wendlingen.

Kreismeister im 4er-Kunstradsport der Schülerinnen U 15 wurden die Denkendorferinnen Elina Avdiu, Sophia Baschta, Lina Schwarz und Anni Hölzner. Ihre Vereinskameradinnen Mira Silber, Marlene Schlagbauer, Pia Kulhanek und Lena Epple (Denkendorf IV) wurden Kreismeisterinnen im 4er-Einradsport der Schülerinnen U15. Gefolgt von Oberesslingen VII mit Marleen Marie Trugenberger, Malena Mathe, Alina Rubanov und Magdalene Gerhard und dem Oberesslingen IX (Mirja Sysol, Luisa Könning, Johanna und Rebecca Miller). Rang vier ging an Denkendorf VII (Mathilda Puhlmann, Nela Hartlieb, Luna Müller und Karla Sürer). Auch im 6er-Einradsport der Schülerinnen U15 hatte Denkendorf mit Lara Röcker, Holly Puhlmann, Annika Wiedemann, Lena Epple, Pia Kulhanek und Marlene Schlagbauer mit dem Titelgewinn die Nase vorn. Zweite wurden Amelie Trugenberger, Luise Könning, Rebecca Miller, Johanna Miller, Mirja Sysol und Marleen Marie Trugenberger.

Wendlinger Hannes Burr ist Kreismeister

Der Wendlinger Hannes Burr wurde Kreismeister im 1er-Kunstradsport der Schüler U13. Bei den Schülerinnen U11 siegte seine Vereinskameradin Emely Schmid vor Elisa Burgbacher, Paula Spieth und Finja Richter (alle Denkendorf) und Clara Schmid (Wendlingen), Merle Richter (Denkendorf), Luna Lange (Wendlingen) und Tuana Avdiu (Denkendorf). Auch im 1er der Schülerinnen U15 ging in Avelina Stolz der Titel nach Wendlingen. Zweite wurde Elea Roll (Denkendorf) vor Carlotta Koch (Wendlingen).

Weitere Artikel zu Kunstrad
 
 