Kunst- und Einradsport Der Nervosität folgt der Jubel
Der RKV Denkendorf holt bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren im Kunst- und Einradsport in heimischer Halle fünf Titel.
Bei den vom RKV Denkendorf ausgerichteten baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren und den parallel laufenden Kreismeisterschaften der Schüler im Kunst- und Einrad haben die Sportler des RKV vor heimischer Kulisse überzeugt und fünf Meistertitel sowie weitere Podestplätze eingefahren. Obwohl sich die Teams des RC Oberesslingen gegenüber den Bezirksmeisterschaften verbessert hatten, reichte es für sie zu keinem Titelgewinn.