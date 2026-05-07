Kunst- und Einradsport RKV Denkendorf verpasst Gold bei Junioren-DM nur knapp
Bei den deutschen Meisterschaften der Junioren im Hallenradsport überraschen die Sportlerinnen des RKV Denkendorf im 4er-Einradsport und landen auf Platz zwei.
Bei den deutschen Meisterschaften der Junioren im Hallenradsport überraschen die Sportlerinnen des RKV Denkendorf im 4er-Einradsport und landen auf Platz zwei.
Bei den deutschen Meisterschaften der Junioren im Hallenradsport in Moers gelang dem RKV Denkendorf im 4er-Einradsport die große Überraschung: Das Quartett fuhr auf Rang zwei. Am Ende fehlten lediglich 2,4 Punkte zur Goldmedaille.