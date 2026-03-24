Kunst- und Einradsport RKV und RCO bei den DM dabei
Der Denkendorfer Vierer holt beim Junior-Mannschaftscup den Titel.
Der Denkendorfer Vierer holt beim Junior-Mannschaftscup den Titel.
Beim Junior-Mannschaftscup, dem gleichzeitigen DM-Halbfinale im Kunst- und Einradsport, haben der RKV Denkendorf und der RC Oberesslingen souverän die Qualifikation für die nationalen Meisterschaften geschafft. Mit zwei Finalteilnahmen und einem Cup-Gewinn ist der RKV bestens für die deutschen Titelkämpfe vorbereitet.