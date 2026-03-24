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  6. RKV und RCO bei den DM dabei

Kunst- und Einradsport RKV und RCO bei den DM dabei

Kunst- und Einradsport: RKV und RCO bei den DM dabei
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Die Denkendorfer Cup-Gewinner, von links: Colin Camdzic, Leni Allmendinger, Ronja Spieth und Taya Camdzic. Foto: RKV Denkendorf

Der Denkendorfer Vierer holt beim Junior-Mannschaftscup den Titel.

Beim Junior-Mannschaftscup, dem gleichzeitigen DM-Halbfinale im Kunst- und Einradsport, haben der RKV Denkendorf und der RC Oberesslingen souverän die Qualifikation für die nationalen Meisterschaften geschafft. Mit zwei Finalteilnahmen und einem Cup-Gewinn ist der RKV bestens für die deutschen Titelkämpfe vorbereitet.

 

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Mit neuer persönlicher Bestleistung zeigte das Denkendorfer Quartett mit Ronja Spieth, Leni Allmendinger, Taya und Colin Camdzic im 4er-Kunstrad der Junioren (offene Klasse) seine beste Jahresleistung und zog ins Finale ein. Hier lief es nicht so rund wie in der Vorrunde, aber es reichte zum sicheren Cup-Gewinn. Auch im 4er-Einradsport der Juniorinnen präsentierte sich Denkendorf I mit Leonie Wiedemann, Melina Brandenburg, Ronja Spieth und Finja Jaiser bestens vorbereitet und zog mit Platz eins ins Finale ein. Hinter dem RV Oberaußem und der RSG Antrup-Wechte sicherte sich Denkendorf den starken 3. Rang.

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Platz acht für den RKV Denkendorf II

Auch Denkendorf II in der Besetzung Josefine Schlagbauer, Lea Silber, Luisa Deutscher und Josefine Hermle war mit dem 8. Platz sehr zufrieden. Mit dem 11. Rang verpasste Denkendorf III mit Annika Wiedemann, Holly Puhlmann, Miria und Lara Röcker die Top Ten knapp.

RCO-Sextett bei den deutschen Meisterschaften mit dabei

Auch mit dem 12. Platz hat sich der RC Oberesslingen mit Antonia Gerhard, Margarete Kopp, Aurelia Mathe und Mathea Westendorf für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Dies gelang auch dem RKV Denkendorf im 6er-Einradsport der Junioren (offene Klasse). Das Sextett mit Josefine Schlagbauer, Lea Silber, Eva Obergöker, Emilia Liedle, Melina Brandenburg und Leonie Wiedemann verpasste zwar knapp das Finale, zeigte aber, dass es mit dem 4. Platz durchaus um den DM-Titel mitfahren kann. Dem RC Oberesslingen mit Mathea Westendorf, Aurelia Mathe, Antonia Gerhard, Marie Petit, Alina Rubanov und Hanna Fabcic-Weipert gelang mit neuer Bestleistung und dem 8. Rang ein Achtungserfolg. Das RCO-Sextett ist bei den deutschen Meisterschaften im Hallenradsport am 2. und 3. Mai in Moers ebenfalls mit am Start.

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