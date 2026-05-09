Eine Jury gibt es nicht, die große Feier fällt aus - und Preise gibt es erst im November. Die 61. Kunstbiennale in Venedig ist schon vor dem offiziellen Beginn beschädigt.
09.05.2026 - 05:00 Uhr
Venedig/Moskau - Nach all dem Ärger um die Teilnahme Russlands und Israels startet die 61. Kunstbiennale in Venedig ohne Zeremoniell. Wenn eine der wichtigsten internationalen Kunstveranstaltungen um 11 Uhr ihre Tore für ein breites Publikum öffnet, geschieht das ohne Eröffnungsfeier. Da die Jury im Streit zurückgetreten ist, wird es Preise erst zum Abschluss im November geben, dann vergeben durch das Publikum.